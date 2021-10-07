«Мир вынужден разбираться с ворохом проблем»: к чему привело 20-летнее присутствие США и их союзников в Афганистане

7 октября 2001 года началась военная операция Соединённых Штатов и их союзников в Афганистане. Её целью американские власти называли борьбу с группировкой «Аль-Каида»* и «Талибаном»**. За почти 20 лет в исламской республике погибли более 2 тыс. военнослужащих США. Афганская кампания стоила Вашингтону $150—300 млн в день. По мнению экспертов, за годы присутствия в Афганистане США те только лишились колоссальных средств и потеряли тысячи человек убитыми и ранеными, но и ухудшили свою репутацию. Апогеем провальной операции стал неумелый и поспешный вывод американских войск, который привёл к захвату власти «Талибаном», считают аналитики.

7 октября 2001 года началась военная операция США и их союзников в Афганистане. Она получила название «Несокрушимая свобода», её главной задачей была борьба с террористической группировкой «Аль-Каида»* и «Талибаном»**.

За практически 20-летнее пребывание в исламской республике американцы потеряли более 2 тыс. человек. Ещё 20 тыс. были ранены. По данным американских властей, афганская кампания стоила США $150—300 млн в день.

Как сообщает агентство The Associated Press, за время операции Соединённых Штатов и их союзников погибли более 47 тыс. мирных жителей.

Ход операции

Напомним, войска США вошли в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолёта, двумя из которых протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В общей сложности погибли около 3 тыс. человек.

Спустя почти месяц США при поддержке Великобритании начали военную контртеррористическую операцию в Афганистане: в первую очередь были атакованы ракетными ударами Кабул и Кандагар. Эти меры не были согласованы с ООН.

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К США и Великобритании присоединились Австралия и Канада, на территории Афганистана силы этих стран поддерживал Объединённый исламский фронт спасения Афганистана (Северный альянс). Впоследствии количество государств, входящих в коалицию, увеличилось до 50.

В декабре группа стран, включая США и Великобританию, получила мандат Совета Безопасности ООН и была преобразована в Международные силы по содействию безопасности в Афганистане (ISAF) под эгидой альянса. Их основу составил американский контингент, численность которого превысила 100 тыс. человек на пике операции в 2011 году.

В том же году весной был ликвидирован руководитель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен, после чего 44-й президент США Барак Обама объявил о начале вывода американских войск из Афганистана.

В январе 2015 года операцию «Несокрушимая свобода» сменила миссия НАТО «Решительная поддержка», задача которой заключалась в основном в подготовке афганских военных. На территории Афганистана тогда остались 13,5 тыс. военнослужащих альянса, из них 11 тыс. — военные США.

Военная техника США в Афганистане

AP

© Rahmat Gul

Вывод контингента

Полностью вывести войска из Афганистана пообещал 45-й глава Белого дома Дональд Трамп. Он начал мирные переговоры с талибами в октябре 2018 года в столице Катара. Заключить соглашение с «Талибаном» о выводе американского контингента администрации Трампа удалось лишь в феврале 2020-го. Талибы пообещали не использовать территорию Афганистана для мер, которые могли бы угрожать Соединённым Штатам и их союзникам после ухода американцев.

Ожидалось, что американские силы будут выведены к 1 мая 2021 года, однако Джо Байден, пришедший к власти после Трампа, продлил этот срок до 11 сентября. Вслед за Вашингтоном свои войска из Афганистана решил вывести Североатлантический альянс.

На фоне стремительного вывода американских войск обострилось противостояние «Талибана» с правительственными силами. В итоге президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а талибы заняли Кабул и получили контроль почти над всей территорией исламской республики, объявив о своей победе. В новое руководство Афганистана вошли главари группировки, в том числе и бывшие заключённые американской военной базы в Гуантанамо.

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Ситуацию вокруг вывода войск США и НАТО из Афганистана прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, если Запад будет продолжать действия, которые «не привели ни к чему хорошему», люди будут бежать из тех мест, которые Запад «хотел осчастливить своей демократической миссией».

«Я слышал, Тони Блинкен, государственный секретарь США, опять оправдывая то, что произошло в Афганистане, заявил: «Мы просто поняли, что афганцы не в состоянии эффективно противостоять угрозам, что их вооружённые силы не могут этого делать и что их правительство также не имеет воли для того, чтобы этим заняться». Но это о чём говорит? О том, что 20 лет Соединённые Штаты готовили вот именно такие вооружённые силы и такое правительство, которые не знают, как им выполнять свои обязанности», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Позже, 25 сентября, Лавров отметил, что поспешный уход войск США и других стран НАТО «осуществлялся без осмысления последствий». По его словам, в Афганистане осталось много оружия.

«Видимо, всем нам необходимо сделать так, чтобы это вооружение не использовалось в неконструктивных целях», — отметил российский министр, напомнив, что талибы провозгласили свою «нацеленность бороться с экстремизмом, терроризмом, включая ИГ*** и «Аль-Каиду», не проецировать нестабильность на своих соседей».

Как подчеркнул Лавров, сейчас самое главное, «чтобы эти обещания выполнялись». Он добавил, что ведущий приоритет для Москвы — недопустимость распространения экстремизма на соседние страны и сохранения террористических угроз на афганской территории.

«Будем всячески поддерживать решимость талибов, о которой они заявили, бороться с ИГИЛ и другими террористическими группировками, добиваться, чтобы она воплотилась в практические шаги», — сообщил глава МИД РФ.

«Ворох проблем»

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT, за почти 20 лет присутствия в Афганистане Соединённые Штаты потеряли не только колоссальные средства, людей, но и свою репутацию.

«Когда США вводили войска в Афганистан, они считали себя единственной сверхдержавой, которой в этом мире можно всё, в частности и якобы решать проблемы всей той части планеты, которая им не нравится или которая ведёт себя не так, как они считают нужным. Однако американцы даже сами себе не могли чётко объяснить, что делают на афганской территории», — сказал аналитик в беседе с RT.

Как пояснил Брутер, США, столкнувшись с реальным вызовом со стороны террористических организаций в Афганистане, не нашли ничего лучше, чем держать их на некой дистанции.

Талибы в Афганистане

Reuters

© Jorge Silva

«Они пытались ограничивать их возможности занимать города и другие населённые пункты. В итоге даже для американских властей стало очевидным, что операция потеряла всякий смысл, поскольку Соединённые Штаты не видели никаких перспектив своего выигрыша. В ходе операции стало понятно, что действия Вашингтона не приведут к уничтожению терроризма в Афганистане, что дальше не будет никакого прогресса. И это стало одной из главных причин, чтобы начать выводить войска», — заявил аналитик.

Апогеем провальной операции США в Афганистане стал вывод американских войск, который привёл к захвату власти талибами, считает Брутер. По его словам, та поспешность, с которой США выводили войска из Афганистана, привела к потерям и негативным имиджевым последствиям, которых можно было избежать.

«Американские сторонники в Афганистане так и остались там один на один с «Талибаном». И это главный итог почти 20-летнего присутствия американских военных в Афганистане. США готовы, если им будет нужно, бросить любых своих сторонников, если они посчитают, что к тому есть предпосылки и что это им выгоднее. Поэтому те страны, которые рассчитывают, что американцы будут решать их проблемы, должны внимательно посмотреть на ситуацию вокруг Афганистана и убедиться в обратном», — сказал он.

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Как отметил политолог Александр Асафов, ход завершения операции США в Афганистане показал, в частности, крайне пренебрежительное отношение Вашингтона к своим союзникам, особенно европейским, с которыми США даже не посоветовались.

«Американские власти вообще не учитывают мнение, планы и интересы своих союзников. Они действуют исключительно в своей логике. А все остальные, по мнению Вашингтона, должны этой логике подчиняться. И поспешный вывод войск США стал проблемой для всех участников коалиции. Действия Вашингтон ни с кем не согласовывал, поставив своих союзников перед фактом. Кроме того, многочисленные афганцы, причастные к обслуживанию американцев и солдат коалиции, оказались просто брошенными на произвол судьбы, пополнили многомиллионную армию мигрантов и беженцев», — отметил аналитик.

По мнению экспертов, сейчас из-за вывода американских войск и вследствие действий США в Афганистане экстремистские группировки в исламской республике только активизировались. Кроме того, мир стоит перед новым масштабным миграционным кризисом и необходимостью устанавливать контакты с талибами, пришедшими к власти.

Как считает Асафов, Вашингтон заинтересован в создании очага напряжённости на Ближнем Востоке, который может негативно повлиять в том числе на Россию, страны Средней Азии, Пакистан, Иран, Китай и государства ЕС.

«Мир на пороге нового колоссального потока беженцев. И это может быть частью плана США по дестабилизации обстановки в странах Европы и других государствах. Именно присутствие США на афганской территории привело к ужасающим последствиям, и теперь весь мир вынужден разбираться с этим ворохом проблем, в то время как США предпочли отойти на второй план и дать возможность расхлёбывать всё международному сообществу», — заключил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.