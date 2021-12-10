В МИД России назвали позорным вердикт суда в Великобритании об экстрадиции Ассанжа
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«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — написала Захарова в Telegram.
По её словам, Запад достойно отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий».
10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа из Великобритании.