В МИД России назвали позорным вердикт суда в Великобритании об экстрадиции Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Апелляционного суда Англии и Уэльса об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.

«Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, Запад достойно отметил Международный день прав человека и завершение «саммита демократий».

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа из Великобритании.