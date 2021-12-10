Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Апелляционный суд вернул дело об экстрадиции в Вестминстерский суд. Сам Ассанж остаётся под стражей.

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США в связи с опасениями за психическое здоровье Ассанжа.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на такое решение.

После этого власти США предоставили британскому правосудию гарантии, что основатель WikiLeaks в случае экстрадиции якобы не будет подвергаться особым административным мерам или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.