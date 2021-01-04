Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции Ассанжа

Центральный уголовный суд Лондона отказал властям Соединённых Штатов в экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.

Об этом сообщает NBC.

Как заявили в суде, запрос США на экстрадицию был отклонён в связи с опасениями за психическое здоровье Ассанжа, пишет РИА Новости.

Ассанжу в случае выдачи США грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

RT ведёт прямую трансляцию от здания лондонского суда.

Ассанж, которого в 2010 году обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

11 апреля 2019 года он был задержан по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

Позднее власти США предъявили Ассанжу новые обвинения.