Ассанжа доставили в суд на оглашение решения по экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж доставлен из тюрьмы Белмарш в лондонский Центральный уголовный суд на оглашение решения по его экстрадиции в США. Об этом пишет РИА Новости.

В зале суда его поддерживает гражданская жена Стелла Моррис, а также главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, уточняет агентство.

Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

RT ведёт прямую трансляцию от здания лондонского суда, где оглашается решение по делу об экстрадиции Ассанжа.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер опубликовал открытое письмо к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором призвал помиловать Ассанжа.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012-го скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В конце мая 2019 года американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.