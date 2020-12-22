Спецдокладчик ООН призвал Трампа помиловать Ассанжа

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Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер опубликовал открытое письмо к американскому лидеру Дональду Трампу, в котором призвал помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Спецдокладчик ООН призвал Трампа помиловать Ассанжа
  • Reuters

«Господин президент, сегодня я почтительно прошу вас помиловать господина Джулиана Ассанжа. Господин Ассанж был произвольно лишён свободы в течение последних десяти лет. Это высокая цена за смелость публиковать правдивую информацию о неправомерных действиях правительства во всём мире», — приводит РИА Новости текст письма.

Мельцер призвал помиловать Ассанжа, поскольку он «не является и никогда не был врагом американского народа».

Как отметил спецдокладчик ООН, WikiLeaks борется с секретностью и коррупцией и действует в общественных интересах как народа США, так и человечества в целом.

Ранее RT писал, что французский депутат Жан Лассаль обратился к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с вопросом о возможности предоставления политического убежища Ассанжу. 

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