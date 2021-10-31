«Полёт западной мысли»: в МИД прокомментировали концепцию «правильных» и «неправильных» демократий

Страны Запада продвигают идеологическую концепцию «правильных» и «неправильных» демократий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она рассказала, что эту тему министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И на полях саммита G20 в Риме. Ранее президент США Джо Байден призывал к тому, чтобы «правила игры задавали демократии, а не автократии». Он также сообщал о намерении собрать лидеров «различных демократических стран мира» в рамках «виртуального саммита в поддержку демократии». Эксперты отмечают, что, в то время как коллективный Запад пытается навязать миру свою идеологию, с реализацией демократических принципов в самих Соединённых Штатах возникает множество проблем.

Запад продвигает идеологическую концепцию «правильных» и «неправильных» демократий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, эту тему обсудили министры иностранных дел РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И на полях саммита стран G20 в Риме.

«Если раньше была концепция оси зла, потом была концепция стран-изгоев, потом была концепция исключительности, то сегодняшний, так сказать, аналитический полёт западной мысли заключается в том, что, оказывается, кто бы думал: мир делится на режимы, на государства с правильными демократиями и с неправильными. Вот эту ущербность подобного подхода главы МИД России и Китая тоже сегодня затронули», — отметила она в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Ранее Министерство иностранных дел РФ опубликовало сообщение для СМИ о встрече министров двух стран, в котором говорится о совпадении позиций Москвы и Пекина в отношении «попыток навязывания единых стандартов демократии по западным лекалам, разделения государств на «правильные» и «неправильные» демократии, ущербности вмешательства во внутренние дела независимых государств».

Напомним, в марте президент США Джо Байден на саммите Европейского совета призвал его участников к тесному сотрудничеству «в сфере решения общих проблем» и к тому, чтобы «правила игры задавали демократии, а не автократии». В этом контексте он выразил желание работать вместе с союзниками по вопросам, «представляющим общий интерес во внешнеполитической сфере, в числе которых Россия и Китай».

Президент США Джо Байден

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Кроме того, в декабре Байден намерен собрать на единой площадке лидеров «различных демократических стран мира в рамках виртуального саммита в поддержку демократии». Предполагается, что это мероприятие «даст новый импульс обязательствам и инициативам по трём основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией, содействие соблюдению прав человека».

Глава МИД России не раз комментировал эту идею Вашингтона. В октябре Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) заявил, что поскольку это американская инициатива, США и будут определять, «кто удостоится в их глазах называться демократией».

«Будет интересно даже «со спортивной точки зрения» посмотреть, кого туда пригласят. Уже слышал, что есть рассуждения, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, никак не получается назвать демократиями, а не позвать нельзя. Посмотрим. Это потребует дипломатической изворотливости, но лиха беда начало», — заметил министр.

Ранее, в сентябре, Лавров отметил, что инициатива США относительно саммита в поддержку демократии «вполне в духе «холодной войны»: провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных». По его словам, это мероприятие «станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».

«Показательно также, что, декларируя приоритет демократии в своих отношениях с любыми партнёрами, Вашингтон озабочен исключительно положением дел внутри соответствующих стран. Как только речь заходит об утверждении демократии в сфере международных отношений — США, да и все их союзники, теряют к разговору интерес: никто, дескать, не может посягать на авторитет НАТО и ЕС. Таковы правила», — отметил глава МИД РФ на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Прикрывается идеологическим флёром»

Политологи обращают внимание на то, что Запад во главе с США активно пытается навязать своё видение демократии, с реализацией принципов которой в самих Соединённых Штатах множество проблем.

«Цель США — объединить ряд стран против других государств, которые не разделяют интересы Вашингтона. При этом сама американская идеология достаточно далека от настоящей демократии, поскольку фактически во главу угла ставятся не интересы народа, не его контроль над политической системой, а разного рода групповые интересы, например движения BLM и других меньшинств», — отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он напомнил, что на этой почве в США существует «чудовищный раскол», который нашёл отражение, среди прочего, в масштабных акциях протеста по всей стране.

Протест в Бруклине после гибели Джорджа Флойда

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«Эти демонстрации касались не только расовых вопросов и полицейского насилия, но и политической сферы, в частности, достаточно серьёзного конфликта между американцами по поводу избирательной кампании 2020 года. У части общества США до сих пор есть претензии к результатам тех выборов. И, надо сказать, небезосновательно. Фиксировалось множество нарушений, которые позволяют усомниться в том, что США могут претендовать на то, чтобы не просто навязывать свои идеалы всему остальному миру, но в целом считаться демократическим государством», — рассуждает эксперт.

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Схожего мнения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. По его словам, американское общество разделено на сторонников и противников текущей администрации.

«И все надежды на то, что с избранием Байдена удастся этот раскол преодолеть, не оправдались», — констатировал аналитик в разговоре с RT.

Владимир Шаповалов со своей стороны также напомнил о ярком примере «торжества демократии» в США — событиях 6 января в Вашингтоне, когда прошла акция протеста сторонников Дональда Трампа, которая переросла в беспорядки.

Демонстранты, не согласные с итогами президентских выборов 2020 года, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден, прорвались в конгресс, где должны были в это время утверждаться результаты голосования. После резонансного инцидента американские правоохранительные органы, в том числе ФБР, начали арестовывать участников штурма Капитолия. Всего, по данным Минюста США, были задержаны более 600 обвиняемых по делу о незаконном вторжении в здание Капитолия.

С точки зрения Шаповалова, в нынешней ситуации уместно говорить о преследовании множества американцев «по политическим мотивам».

«Людей, пришедших выразить своё мнение, протест и негодование нарушениями, которые, с их точки зрения, происходили в избирательном процессе, преследуют по политическим мотивам. Это репрессии против несогласных с пришедшей к власти политической группой, что не имеет никакого отношения к демократии», — пояснил он.

«Политика двойных стандартов»

В контексте желания США «учить других демократии» эксперты напоминают об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже, а также экс-сотруднике Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварде Сноудене, которые обнародовали множество фактов, дискредитирующих американскую политическую систему и госструктуры, за что до сих пор преследуются Вашингтоном.

Напомним, судебные разбирательства против Ассанжа начались ещё в 2010 году после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях американской армии на Ближнем Востоке. Были преданы гласности, в частности, данные о расстреле мирных граждан военным вертолётом США в Багдаде в 2007 году, а также о большом числе жертв среди мирного населения из-за халатных действий американских ВВС.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

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Эдварду Сноудену власти Соединённых Штатов предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. В 2013 году он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию АНБ, касавшуюся тотальной слежки спецслужб США как за американцами, так и за гражданами других стран. Кроме того, по данным Пентагона, к Сноудену попали 1,7 млн секретных файлов, большинство из которых затрагивают «жизненно важные операции американской армии, флота, морской пехоты и ВВС».

«Истории Ассанжа и Сноудена — яркий пример преследования за убеждения и нарушение американскими властями принципа свободы слова. Белый дом сделал всё, чтобы надавить на этих людей, поскольку они покусились на самое важное, рассказав миру правду о преступлениях Соединённых Штатов. Этого стало достаточно, чтобы на Ассанжа и Сноудена была организована настоящая охота. И это не просто политика двойных стандартов, когда Вашингтон не следует тем принципам, к выполнению которых всех призывает, это гораздо больше: проявление авторитаризма, который не приемлет инакомыслия», — говорит Шаповалов.

При этом демократические ценности Вашингтон использует как идеологическое оружие против оппонентов, считает эксперт. По его мнению, истинная цель саммита в поддержку демократии, который собирает Байден, прикрываясь «благозвучными рассуждениями о правах человека» — объединить максимальное число стран против тех государств, политика которых не устраивает Белый дом.

«И это в первую очередь Россия и Китай, которые стремятся проводить не зависимый от США курс. Но прикрывается это идеологическим флёром. На самом деле реальность такова, что никакого отношения к идеям демократии этот саммит не имеет. Речь идёт о «смотре вассалов» США — тех стран, которые готовы быть младшими союзниками-сателлитами Вашингтона в противостоянии с РФ, КНР и другими неугодными государствами», — заключил Шаповалов.