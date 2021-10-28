США наймут советника по вопросам демократии и управления в Молдавии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста, который будет предоставлять консультационные услуги по вопросам демократии и управления в представительстве ведомства в Молдавии. С описанием вакансии ознакомился RT.

«Советник должен активно участвовать в разработке идей и планировании всего портфеля проектов, реализуемых представительством USAID в Молдавии в рамках направления «Демократия и управление», а также в их мониторинге, анализе и общей координации», — говорится в документе.

Как отмечается, американское агентство стремится поддержать евроатлантический курс страны. В USAID также подчёркивают, что стратегия работы в Молдавии до 2025 года предполагает содействие республике в её становлении «в качестве конкурентоспособной демократической европейской страны, способной противостоять злонамеренному влиянию».

По мнению профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, работа будущего советника будет заключаться в продвижении интересов Вашингтона.

«USAID занимается продвижением интересов США за их пределами в так называемой мягкой форме. Причём это происходит с согласия тех стран, где этому правительственному агентству разрешают работать», — пояснил он в разговоре с RT.

Домрин также отметил, что выделяемые на подобные позиции средства рассматриваются как финансирование «развития демократии» в других странах. Однако на самом деле эти деньги не выйдут за пределы Соединённых Штатов, потому что на должность могут претендовать только граждане США.

«Это, конечно, лицемерие», — добавил эксперт.

В феврале стало известно о планах США выделить до $34 млн на проект по поддержке бизнеса в Молдавии.