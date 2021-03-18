ЕК выделит около €5 млн на развитие гражданского общества в Молдавии

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Ксения Калинкина
Европейская комиссия (ЕК) выделит €4,97 млн на поддержку организаций гражданского общества в Молдавии. Как отмечается в описании гранта, с текстом которого ознакомился RT, инициатива, помимо прочего, предполагает укрепление взаимодействия с местной молодёжью с целью «развития демократии» в республике.
ЕК выделит около €5 млн на развитие гражданского общества в Молдавии
  • Reuters

«Глобальная цель этого конкурса предложений — дать возможность гражданскому обществу (включая местные инициативные группы) и молодым лидерам стать деятельной опорой развития демократии, местных общественных структур и политического диалога в контексте соглашения об ассоциации (в том числе на местном уровне)», — уточняется в документе.

Так, потенциальные подрядчики будут привлечены к работе, направленной на повышение компетентности организаций гражданского общества, действующих в Молдавии, «чтобы те лучше выполняли свою роль в качестве субъекта управления а местном уровне».

Кроме того, получатели грантов будут заниматься развитием социального предпринимательства в стране и усилением, среди прочего, консультативной роли местных аналитических центров в вопросе реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией.

«Гражданское общество, наделённое правами и возможностями, — важнейший элемент любой демократической системы», — говорится в тексте.

Общая сумма, которую Еврокомиссия планирует выделить на реализацию проекта, составляет €4,97 млн.

Подать заявку для участия в конкурсе на получение средств могут некоммерческие и неправительственные организации, учреждённые в Молдавии или странах Евросоюза.

Ранее сообщалось о намерении ЕК выделить €10 млн на «продвижение демократии и прав человека» в ряде государств.

В список, помимо прочих, вошли участники европейского проекта «Восточное партнёрство» — Белоруссия, Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия.

Кроме того, среди стран, где Еврокомиссия планировала реализовать свою инициативу, числилась и Россия.

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