США профинансируют проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программы под названием «Поддержка независимых СМИ и гражданского участия» в Молдавии. Инициатива направлена в том числе на борьбу с «вредоносным иностранным влиянием» в республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США профинансируют проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии
  • Reuters

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Кишинёве ищет предложения по проектам, направленным на противодействие вредоносному иностранному влиянию, поддержку выражения независимых мнений, укрепление средств массовой информации, активизацию гражданского общества (в Молдавии. — RT)», — уточняется в документе.

В американской дипмиссии, которая будет курировать ход реализации инициативы, намерены рассмотреть предложения, направленные на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, свободы слова и свободы прессы в стране.

Кроме того, в посольстве рассмотрят проекты, предполагающие повышение уровня медийной грамотности и критического мышления населения республики.

Как следует из описания гранта, в целом США интересны инициативы, «подчёркивающие общие ценности и содействующие развитию сотрудничества» Кишинёва и Вашингтона.

Подать заявки на участие в конкурсе на получение гранта могут некоммерческие организации, в том числе независимые СМИ, а также учреждения высшего образования Молдавии.

Размер одного гранта может варьироваться в пределах от $15 тыс. до 100$ тыс.

В феврале сообщалось о планах Соединённых Штатов выделить средства для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить