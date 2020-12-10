США профинансируют проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии

Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программы под названием «Поддержка независимых СМИ и гражданского участия» в Молдавии. Инициатива направлена в том числе на борьбу с «вредоносным иностранным влиянием» в республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Кишинёве ищет предложения по проектам, направленным на противодействие вредоносному иностранному влиянию, поддержку выражения независимых мнений, укрепление средств массовой информации, активизацию гражданского общества (в Молдавии. — RT)», — уточняется в документе.

В американской дипмиссии, которая будет курировать ход реализации инициативы, намерены рассмотреть предложения, направленные на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, свободы слова и свободы прессы в стране.

Кроме того, в посольстве рассмотрят проекты, предполагающие повышение уровня медийной грамотности и критического мышления населения республики.

Как следует из описания гранта, в целом США интересны инициативы, «подчёркивающие общие ценности и содействующие развитию сотрудничества» Кишинёва и Вашингтона.

Подать заявки на участие в конкурсе на получение гранта могут некоммерческие организации, в том числе независимые СМИ, а также учреждения высшего образования Молдавии.

Размер одного гранта может варьироваться в пределах от $15 тыс. до 100$ тыс.

В феврале сообщалось о планах Соединённых Штатов выделить средства для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.