США профинансируют проекты по борьбе с «иностранным влиянием» в Молдавии
- Reuters
«Отдел по связям с общественностью посольства США в Кишинёве ищет предложения по проектам, направленным на противодействие вредоносному иностранному влиянию, поддержку выражения независимых мнений, укрепление средств массовой информации, активизацию гражданского общества (в Молдавии. — RT)», — уточняется в документе.
В американской дипмиссии, которая будет курировать ход реализации инициативы, намерены рассмотреть предложения, направленные на борьбу с дезинформацией, продвижение прав человека, свободы слова и свободы прессы в стране.
Кроме того, в посольстве рассмотрят проекты, предполагающие повышение уровня медийной грамотности и критического мышления населения республики.
Как следует из описания гранта, в целом США интересны инициативы, «подчёркивающие общие ценности и содействующие развитию сотрудничества» Кишинёва и Вашингтона.
Подать заявки на участие в конкурсе на получение гранта могут некоммерческие организации, в том числе независимые СМИ, а также учреждения высшего образования Молдавии.
Размер одного гранта может варьироваться в пределах от $15 тыс. до 100$ тыс.
В феврале сообщалось о планах Соединённых Штатов выделить средства для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.