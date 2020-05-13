США выделят до $1,5 млн на поддержку реформы уголовного правосудия в Молдавии

Госдеп США намерен выделить до $1,5 млн на реализацию проекта, направленного на поддержку реформы уголовного правосудия и усиление борьбы с коррупцией в Молдавии. С документом ознакомился RT.

«Главной целью данного проекта является поддержка дальнейшего развития системы и субъектов уголовного правосудия в Молдавии, а также целенаправленных усилий по борьбе с коррупцией», — уточняется в тексте.

Как подчеркнули авторы документа, приоритетом Соединённых Штатов в отношении Молдавии является помощь её народу «в достижении его евро-атлантических стремлений», а также поддержка усилий страны по превращению в «безопасное, стабильное и процветающее государство, основанное на верховенстве закона».

Согласно американской инициативе, приглашённые к участию в проекте специалисты будут вовлечены в работу по содействию «дальнейшему реформированию прокуратуры и судебных органов» страны, «повышению профессионализма и неподкупности их сотрудников», «наращиванию потенциала ключевых органов системы правосудия».

Участие в конкурсе на получение гранта могут принять американские и иностранные неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные учреждения.

Предполагается, что работа над проектом начнётся в сентябре и будет продолжаться в течение двух лет.

В марте сообщалось о планах Соединённых Штатов оказать содействие созданию «эффективной, доступной и прозрачной» системы правосудия в Молдавии.

На эти цели Агентство США по международному развитию (USAID) намеревалось выделить от $5 млн до $6 млн.