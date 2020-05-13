США выделят до $1,5 млн на поддержку реформы уголовного правосудия в Молдавии
- Reuters
«Главной целью данного проекта является поддержка дальнейшего развития системы и субъектов уголовного правосудия в Молдавии, а также целенаправленных усилий по борьбе с коррупцией», — уточняется в тексте.
Как подчеркнули авторы документа, приоритетом Соединённых Штатов в отношении Молдавии является помощь её народу «в достижении его евро-атлантических стремлений», а также поддержка усилий страны по превращению в «безопасное, стабильное и процветающее государство, основанное на верховенстве закона».
Согласно американской инициативе, приглашённые к участию в проекте специалисты будут вовлечены в работу по содействию «дальнейшему реформированию прокуратуры и судебных органов» страны, «повышению профессионализма и неподкупности их сотрудников», «наращиванию потенциала ключевых органов системы правосудия».
Участие в конкурсе на получение гранта могут принять американские и иностранные неправительственные и некоммерческие организации, а также образовательные учреждения.
Предполагается, что работа над проектом начнётся в сентябре и будет продолжаться в течение двух лет.
В марте сообщалось о планах Соединённых Штатов оказать содействие созданию «эффективной, доступной и прозрачной» системы правосудия в Молдавии.
На эти цели Агентство США по международному развитию (USAID) намеревалось выделить от $5 млн до $6 млн.