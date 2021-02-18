США планируют выделить до $34 млн на поддержку бизнеса в Молдавии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует повысить конкурентоспособность инновационных сфер бизнеса в Молдавии. Как отмечается в запросе на информацию по будущему проекту, подобные шаги должны помочь стране противостоять «пагубному влиянию» России. С документом ознакомился RT.

«Задача данной Деятельности по будущим технологиям заключается в повышении конкурентоспособности инновационных отраслей Молдавии, — в число которых входят следующие: лёгкое производство, информационно-коммуникационные технологии, точное машиностроение, индустрия творчества; а также производство электронных ресурсов, — и в способствовании интеграции страны с западными рынками в этих отраслях», — говорится в запросе.

Проект рассчитан на пять лет, на его реализацию может быть выделено $30—34 млн.

Достичь поставленных целей в USAID планируют в том числе путём «построения партнёрских связей» между молдавскими деловыми ассоциациями, а также региональными и международными деловыми сообществами и инвесторами.

В документе подчёркивается, что рынок Молдавии — предпоследний по размеру в Европе и имеет самый низкий ВВП на единицу населения. Государство остаётся в числе беднейших в регионе, из-за чего, как отмечается в документе, создаются условия для «губительных инициатив», например «хищнического кредитования со стороны Москвы и Пекина», считают американские специалисты.

Они также напоминают, что стратегия работы USAID в Молдавии на 2020—2025 годы предполагает помощь республике в её движении «на пути к обретению самодостаточности» в качестве конкурентоспособного и демократического европейского государства, которое противостоит «пагубному влиянию Кремля и других субъектов».

Ранее стало известно о намерениях Госдепартамента США профинансировать инициативы, направленные на развитие «независимости» СМИ в Молдавии.