США выделят до $1,5 млн на развитие СМИ в Молдавии

Госдепартамент США намерен профинансировать инициативы, направленные на развитие средств массовой информации в Молдавии. С описанием соответствующих тендеров ознакомился RT.

В частности, американское внешнеполитическое ведомство планирует выделить до $1 млн на проект по поддержке «независимости» СМИ в республике.



«Цель проекта заключается в укреплении потенциала молдавских СМИ и развитии возможностей местного (медиа-. — RT) производства в интересах многообразия мнений и редакционной независимости», — уточняется в документе.

Как следует из текста, работа будущих подрядчиков будет направлена на поддержку «независимых» СМИ, «которые следуют принципам достоверного, объективного и исчерпывающего изложения информации».

Также прошедших отбор специалистов привлекут к укреплению конкурентоспособности местных медиа и повышению качества информирования жителей Молдавии о происходящих в стране политических и экономических процессах.

Ещё около $500 тыс. Госдеп планирует выделить на проект по развитию профессиональных навыков журналистов.

«Цель проекта заключается в поддержке квалифицированных организаций, способных помочь повысить уровень профессионализма молдавских журналистов и СМИ», — говорится в описании гранта.

Так, привлечённые к проекту специалисты будут заниматься разработкой специальных образовательных программ, организацией учебных поездок и стажировок для слушателей.

При этом проходящим обучение гражданам могут предложить и «другие виды взаимодействия c компетентными практикующими специалистами» в области СМИ как из Молдавии, так и из других стран, в том числе из США.

Подать заявку на участие в проектах могут организации, не связанные с правительством или политическими партиями.

В феврале 2020 года сообщалось, что США анонсировали конкурс на получение гранта для реализации программы, направленной на «повышение уровня медиаграмотности» молдаван.