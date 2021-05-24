«В политическом тупике»: как активисты Black Lives Matter пытаются повлиять на политику Белого дома

В преддверии годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда активисты, в том числе участники движения Black Lives Matter, вышли на уличные акции с требованием «структурных изменений». Ранее Джо Байден пригласил родственников погибшего в Белый дом и обещал провести реформы в полиции. Однако, по мнению экспертов, администрация Байдена не готова выполнить все обещания, данные ранее активистам BLM, при этом избирателям уже не достаточно одних громких заявлений президента США.

В Миннеаполисе состоялся марш памяти в преддверии годовщины гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Сотни людей собрались на демонстрацию перед зданием суда в центре города, где месяц назад завершился процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Многие участники марша несли плакаты с фотографиями покойного и других темнокожих мужчин, убитых полицией.

Как сообщает американская радиостанция NPR, губернатор Миннесоты Тим Уолз, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей и мэр Сент-Пола Мелвин Картер вместе с десятком родственников Флойда наблюдали за тем, как выступавшие призывают обеспечить справедливость для семей тех темнокожих, которые были убиты правоохранителями. При этом участники акции скандировали лозунги «Не будет справедливости, не будет и мира!» и «Назови его имя».

Мероприятие было организовано Мемориальным фондом Джорджа Флойда. Во время акции выступили в том числе адвокат семьи Флойдов Бен Крамп, сестра покойного Бриджит, а также телеведущий и активист по защите гражданских прав Эл Шарптон, который призвал сенат США принять закон о полицейской деятельности имени Джорджа Флойда.

Кроме Миннеаполиса памятные мероприятия прошли в Нью-Йорке.

Как сообщают СМИ, в районе Бруклин собрались около 200 активистов с плакатами в руках, которые призывали бороться с расовой дискриминацией и произволом полицейских. В завершение встречи перед собравшимися выступил брат Джорджа Флойда Терренс. По его словам, внимание общества должно быть по-прежнему сконцентрировано на решении вопросов расового неравенства.

«Это только начало. Перемены начались. В этом году многие негативные моменты превратились в позитивные, но путь нам предстоит ещё долгий», — приводит заявление Терренса телеканал CBS.

Акцию в память о погибшем провели 23 мая и в Хьюстоне, где родился Флойд. Там в его честь назвали парк района Терд Уорд, расположенный через дорогу от школы, в которой он учился. Кроме того, в ходе церемонии был открыт монумент с изображением Флойда и словами «Я не могу дышать, мама».

Церемония похорон Джорджа Флойда

Reuters

© David J. Phillip/Pool

Во время мероприятия выступили, в частности, окружной прокурор Ким Огг, конгрессмен Шейла Джексон Ли и сестра Джорджа Флойда Латония.

Ранее серия акций в разных городах была анонсирована на сайте движения Black Lives Matter (BLM) и в Twitter фонда.

«У нас категорически нет времени на то, чтобы умалчивать о несправедливости, которой подвергаются наши сообщества и мир! Этот митинг и шествие, организованные семьёй Джорджа Флойда и Элом Шарптоном, продемонстрируют нашу активную позицию о необходимости всеобъемлющих структурных изменений. Готовьтесь прийти уже сейчас», — говорится в обращении движения BLM.

The time is too critical for us to remain silent on issues on injustice affecting our communities and world! This rally and march convened by George Floyd’s family and @TheRevAl will demonstrate our advocacy for comprehensive and structural change. Prepare to attend now ✊🏾 pic.twitter.com/6bkZqywOt1 — Justice For George Floyd (@GFMFoundation) May 16, 2021

Напомним, в 2020 году после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда США охватили массовые протесты. Темнокожий мужчина скончался после того, как полицейский сначала задержал его, а потом прижал к асфальту и несколько минут удерживал горло арестованного коленом. Видео с места событий попало в интернет, вызвав волну возмущения общественности в США и ряде других стран. Протестующие против полицейского насилия вышли на улицы под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Само движение возникло задолго до смерти Флойда — оно было основано после событий 2012—2013 годов и дела патрульного Джорджа Циммермана, который застрелил темнокожего подростка Трейвона Мартина. Полицейский был отдан под суд, но присяжные его оправдали.

Волна протестов в 2020 году совпала с президентской кампанией в США, и кандидаты от ведущих партий не могли обойти эту тему стороной. Но если Дональд Трамп в своих выступлениях критиковал недостаточно жёсткие действия местных властей против демонстрантов, то Джо Байден и в целом Демократическая партия поддерживали активистов. Байден даже выступил во время поминальной службы во время похорон Флойда — политик произнёс речь по видеосвязи.

Социальный аспект

В годовщину гибели Флойда Байден пригласил родственников погибшего в Белый дом. О планах встретиться с членами семьи покойного президент заявил после оглашения вердикта присяжных в отношении обвиняемого, экс-полицейского Дерека Шовина. Окончательный приговор по делу будет вынесен в середине июня.

«Вы невероятные, вы невероятная семья. Я бы хотел сейчас быть рядом с вами, чтобы вас обнять. С нетерпением жду с вами встречи. Очень жду. Мы сделаем гораздо больше, мы сделаем очень многое. Мы будем стоять на своём, пока не закончим», — заявил Байден в телефонном разговоре с родственниками Флойда.

В начале мая президент США пообещал провести «разумную реформу полиции» и искоренить расизм в системе уголовного правосудия США.

Капитолий

Gettyimages.ru

© uschools

Ранее Байден назвал 25 мая крайним сроком для принятия закона имени Джорджа Флойда о справедливости в работе полиции. Документ включает в себя целый перечень мер, направленных на искоренение неправомерных практик со стороны полиции. Так, в случае вступления закона в силу полиции будет предписано отказаться от жёстких удушающих приёмов при задержании. Кроме того, в стране будет создан реестр, куда будут вноситься случаи превышения полицейскими полномочий.

Законопроект был внесён на рассмотрение в конгресс 24 февраля 2021 года — спустя месяц после инаугурации Джо Байдена. Палата представителей одобрила его ещё в марте, однако рассмотрение документа в сенате затянулось.

Главным камнем преткновения стал пункт об ограничении условного иммунитета для сотрудников полиции. Речь идёт о норме американского права, которая защищает госслужащих от исков в целом ряде случаев.

Как отмечает NBC, переговорщики от обеих партий обеих палат конгресса — сенаторы Кори Букер (Демократическая партия), Тим Скотт (Республиканская партия), а также Карен Басс (Демократическая партия) — дали понять, что полная отмена условного иммунитета крайне маловероятна.

Ранее организатор демократического большинства в палате представителей Джим Клайберн поддержал возможные уступки по этому вопросу.

«Необходимо избавиться от плевел и принимать хорошую содержательную программу. Если сейчас придётся обойтись без условного иммунитета, к этому вопросу можно вернуться позже и принять его. Но я не хочу, чтобы мы отказались от хорошего законопроекта в попытке составить идеальный», — заявил демократ.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что принятие документа пока откладывается.

«Продолжаются плодотворные обсуждения. Это хороший знак. Мы не будем замедлять наши усилия по тому, чтобы его принять. Но мы также должны быть откровенны насчёт того, что это займёт чуть больше времени. Иногда такое происходит, и это нормально», — сказала она.

По мнению аналитиков, Джо Байден во время предвыборной кампании раздал трудновыполнимые обещания, и теперь его администрация столкнулась с серьёзными трудностями.

Как отметил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, одним реформированием полиции накопившиеся в американском обществе проблемы не решить. Эксперт увязывает сложившуюся ситуацию с глубоким социальным расслоением в стране.

«Общество глубоко расколото, и в первую очередь по социально-экономическим параметрам. В США высокий процент социально неблагополучных слоёв общества, целые кварталы и районы. Именно это неравенство рождает и преступность, и насилие со стороны полиции. Если просто наложить ограничения на полицейских, они начнут увольняться — никто не захочет подставляться и работать с риском для себя», — считает Брутер.

По его мнению, демократы во главе с Байденом пытаются подменить одну проблему другой.

Демонстрация движения Black Lives Matter, штат Миннесота

Reuters

© Nicholas Pfosi

Аналогичной точки зрения придерживается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Эксперт согласен с тем, что корень проблемы находится в социально-экономической области.

«Решить проблему полицейского насилия нельзя без решения проблемы социального расслоения — это самое главное. Одной только реформой полиции ситуацию не исправить», — отметил эксперт в беседе с RT.

Малой кровью

Как отмечают американские СМИ, активная поддержка движения BLM демократами в разгар президентской предвыборной кампании пока не конвертировалась в реальные дела. Активистов движения против расовой дискриминации и полицейского насилия даже не пригласили к обсуждению реформы, отмечает издание Politico. Не изменилась и ситуация на улицах: афроамериканцы и латиноамериканцы продолжают гибнуть от рук полицейских чаще, чем белые.

Как отметил один из организаторов движения BLM, национальный директор Партии рабочих семей Морис Митчелл, предлагаемые «реформы не создадут таких условий, при которых Джордж Флойд избежал бы гибели».

«Нам нужна суть. Нам нужно реальное правосудие», — цитирует его NBC.

Также по теме «Разрыв сохраняется до сих пор»: какую роль в истории США играют расовые проблемы 65 лет назад афроамериканка Роза Паркс отказалась уступить место в автобусе белому мужчине. С этим событием многие историки связывают...

Однако, по мнению экспертов, администрация Байдена не готова выполнять все обещания, данные ранее активистам.

«Даже не все демократы положительно относятся к движению BLM. Да, подавляющее большинство афроамериканцев голосуют за демократов, и те заинтересованы в их голосах. Однако Демпартия не может ориентироваться только на эту прослойку. Скорее демократы просто использую тему борьбы с расизмом для сбора голосов, нежели готовы серьёзно бороться за интересы афроамериканцев», — считает Владимир Брутер.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Абзалов.

«Байден использовал повестку движения Black Lives Matter во время выборов, но сейчас он явно решил расплатиться «малой кровью». Он готов поддерживать активистов на словах, встречаться с родными Флойда, даже инициировать какие-то законы. Но системно проблему он не решает», — считает эксперт.

По мнению Абзалова, со временем активисты Black Lives Matter и сочувствующие им поймут, что их ожидания обмануты. Тогда протестная активность снова начнёт расти.

Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

«Сейчас Байден находится в политическом тупике между радикальным левым электоратом и умеренным сегментом Демпартии. Поэтому он и пытается отделаться от проблемы заявлениями и громкими словами. Однако люди голосовали за него не ради того, чтобы он постоял перед камерами рядом с родственниками Флойда, а ради реальных перемен. И тот кредит доверия, который получил Байден от левого политического крыла, уже начинает истощаться», — подытожил эксперт.