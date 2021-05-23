Беззащитный конгресс: почему в полиции Капитолия возник кадровый дефицит

Более 70 офицеров полиции Капитолия уволились со службы после событий 6 января, когда сторонники Трампа устроили беспорядки и заняли здание американского конгресса. Об этом заявил председатель профсоюза правоохранительного ведомства Гас Папатанасиу. Он отметил, что более 10% рабочих мест сейчас вакантны. Ранее демократы конгресса США приняли законопроект о дополнительном выделении $1,9 млрд на усиление охраны Капитолия, куда в том числе входят надбавки за риск для полицейских. Однако данных мер недостаточно, считает глава профсоюза. Эксперты напоминают, что в 2020 году демократы поддерживали протестующих против полицейского произвола и призывали сократить финансирование силовиков по всей стране, а теперь частично пересмотрели решение, опасаясь за свою безопасность.

Более 70 сотрудников полиции Капитолия уволились со службы после январских беспорядков в Вашингтоне, которые закончились вторжением сторонников экс-президента Дональда Трампа в здание конгресса США. Об этом заявил председатель Трудового комитета полиции Капитолия (официальное название профсоюза Капитолия. — RT) Гас Папатанасиу.

По словам главы профсоюза, случаи ухода в отставку и на пенсию отражают низкий боевой дух в рядах капитолийских полицейских после событий 6 января, в результате которых пострадали 140 правоохранителей. По данным Папатанасиу, на сегодняшний день в организации остаются вакантными 233 рабочих места с полной занятостью из предусмотренных 2070.

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«Меня лишают сна трудности, связанные не с набором и подготовкой дополнительных сотрудников, а с сохранением в штате тех, кто у нас работает на данный момент», — приводит слова Папатанасиу издание USA TODAY.

Журналисты напоминают, что помимо полицейских, получивших различные травмы, на следующий день после беспорядков один из офицеров умер от инсульта, а ещё через несколько дней двое полицейских покончили жизнь самоубийством.

Кроме того, в начале апреля ещё один правоохранитель погиб в результате инцидента, когда злоумышленник на автомобиле протаранил баррикаду и пропускной пункт у Капитолия, после чего напал на полицейских с ножом.

«Многие наши сотрудники размышляют, стоит ли им оставаться в данном департаменте. В ближайшие несколько лет почти четверть наших полицейских могут уйти на пенсию», — отметил Папатанасиу.

Путч по-американски

Напомним, события 6 января в Вашингтоне были спровоцированы несогласием сторонников Дональда Трампа с итогами президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

В тот день конгресс США должен был провести в Капитолии заседание под руководством вице-президента Майка Пенса — сертифицировать голоса коллегии выборщиков и утвердить победу Байдена.

беспорядки 6 января в Вашингтоне

© REUTERS/Stephanie Keith

Сторонники Трампа собрались на митинг, чтобы выразить своё недовольство признанием поражения 45-го президента США. Трамп выступил перед собравшимися с речью, в которой в очередной раз назвал результаты голосования сфальсифицированными.

После речи Трампа его последователи окружили здание Капитолия и вступили в столкновение с полицейскими, которые в ответ применили слезоточивый газ. Однако сторонники Трампа смогли прорваться в Капитолий, они заняли зал сената и несколько кабинетов, в том числе рабочее место спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В результате заседание конгресса было прервано, вице-президент Пенс и законодатели были эвакуированы.

Данный инцидент был крайне болезненно воспринят Демпартией и американскими СМИ. Сам Джо Байден назвал 6 января одним из самых «тёмных дней» в истории США.

Правоохранительные органы, в том числе ФБР, начали поиск и стали проводить аресты участников штурма Капитолия, а в Вашингтон была направлена Национальная гвардия, охранявшая город во время инаугурации Байдена. Всего по делу о незаконном вторжении в Капитолий Минюст США предъявил обвинения более чем 440 задержанным.

18 мая Белый дом сообщил, что Джо Байден поддерживает идею формирования специальной комиссии конгресса для расследования обстоятельств событий 6 января. На следующий день палата представителей проголосовала за план по созданию комиссии, аналогичной той, что расследовала террористические атаки 11 сентября 2001 года.

Индивидуальная полицейская защита

Конгрессмены-демократы утверждают, что после январских беспорядков значительно возросла угроза их безопасности со стороны недовольных итогами выборов американцев.

Так, представитель Демпартии от штата Техас Вероника Эскобар (во время осады Капитолия она находилась в зале палаты представителей) заявила, что заметила резкое увеличение числа людей, которые «пристают к конгрессменам… настаивая на том, что выборы были украдены», а также рост «поразительной готовности действовать, невзирая на границы дозволенного, цивилизованность и профессионализм».

В связи с этим 20 мая палата представителей приняла закон об экстренном выделении $1,9 млрд на усиление мер безопасности комплекса Капитолия. При этом телеканал NBC News отмечает, что документ о выделении дополнительных средств был принят демократами в палате представителей с минимальным перевесом голосов: 213 — за и 212 — против, так как в его поддержку не отдал свой голос ни один республиканец.

По словам журналистов, $529 млн из этих средств будет выделено на установку новых камер наблюдения вокруг парламента и окружающих его офисных зданий, замену окон, дверей и пропускных пунктов в вестибюлях. Ещё $18 млн будет потрачено на оснащение офицеров полиции Капитолия нательными видеокамерами, оборудованием для борьбы с беспорядками и подготовку личного состава, передаёт NBC News.

Для сотрудников полиции Капитолия законопроект предусматривает надбавки за продолжение работы, доплату за риск, а также помощь пострадавшим. Однако председатель Трудового комитета полиции Капитолия Гас Папатанасиу отметил, что в законопроект не включён один из важнейших для полицейских пункт об учёте переработок при определении даты возможного выхода на пенсию.

«Это, может, и кажется неважным, но всё же способно существенно сказаться на условиях пенсионных выплат. Отсутствие равенства — это то, что сильно отвращает полицейских от продолжения службы», — заявил глава профсоюза.

В разговоре с RT эксперты-американисты отметили парадоксальность ситуации: летом 2020 года демократы поддерживали участников акций движения Black Lives Matter в крупных городах США, которые выливались в беспорядки, погромы и столкновения с полицией, а также призывали сократить финансирование силовиков. Теперь же, когда они почувствовали себя в опасности, демократы в спешке голосуют за выделение дополнительных средств для полицейских.

© REUTERS/Eduardo Munoz

«В данном случае Демократическая партия сама внесла существенный вклад в это противостояние и поспособствовала созданию ситуации, при которой американские политики чувствуют себя небезопасно», — напомнил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что в США до сих пор сохраняется напряжённая атмосфера, которая может вылиться в новые беспорядки.

«При Байдене мало что пока поменялось, хоть он и позиционирует себя в качестве «объединителя» США. Демократы поддерживали Black Lives Matter, чтобы ударить по правительству Трампа и самим прийти к власти. Теперь же сторонники экс-президента попытались воспрепятствовать им, баланс сил меняется», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов считает, что Демократическая партия воспользовалась беспорядками 6 января, чтобы демонизировать сторонников Трампа и приравнять их к террористам.

«Заявления об угрозе необходимы, чтобы продолжать создавать в медийной повестке негативный образ трампистов и реакционеров, которые якобы угрожают американской системе государственной власти», — отметил Александр Асафов.

При этом выделение дополнительного финансирования полиции Капитолия — отдельному федеральному силовому ведомству — не означает, что Демпартия США откажется от своей риторики о необходимости сокращения средств для других полицейских управлений, считает эксперт.

«Судя по реформе правоохранительных органов, которая проходит в США, обычные полицейские ничего не получат. Теперь большее внимание уделяется специальным силам, а обычная полиция подвергается прямой и косвенной дискриминации, поскольку Байден по-прежнему демонстрирует солидарность с теми активистами, которые участвовали в массовых беспорядках в 2020 году», — подытожил Асафов.