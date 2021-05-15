Монументальный сдвиг: Байден отменил указы Трампа о защите памятников

В Соединённых Штатах перестали действовать нормы по защите исторических мемориалов, введённые в период прошлогодних массовых беспорядков. Соответствующие указы Дональда Трампа отменил нынешний глава Белого дома Джо Байден. Аннулированные изменения в законодательство предусматривали ужесточение наказания за порчу памятников. Эксперты объясняют решение Байдена стремлением угодить движению Black Lives Matter и леворадикальному электорату.

Джо Байден отменил два указа своего предшественника на посту президента США. Распоряжения под номерами 13933 и 13934, посвящённые защите исторических памятников на территории Соединённых Штатов, Дональд Трамп подписал 26 июня и 3 июля 2020 года соответственно.

«Отмена указов президента. Аннулированы следующие меры, принятые президентом: указ президента 13925 от 28 мая 2020 года («О препятствовании цензуре в интернете»), указ президента 13933 от 26 июня 2020 года («О защите американских памятников, мемориальных сооружений и статуй и борьбе с недавним преступным насилием»), указ президента 13934 от 3 июля 2020 года («О строительстве и восстановлении памятников героям Америки»)…» — сообщается на сайте Белого дома.

Напомним, изменения в законодательство Соединённых Штатов по охране памятников Трамп внёс на фоне прошлогодних массовых протестов после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался 25 мая 2020 года вследствие действий полицейских в ходе его задержания.

Выступления активистов движения Black Lives Matter (BLM) и других сил в защиту прав афроамериканцев вылились в столкновения с правоохранителями, погромы и акты вандализма. Главным образом нападениям подвергались монументы госдеятелей США эпохи рабовладения и памятники лидеров Конфедерации в период Гражданской войны 1861—1865 годов.

Памятники часто демонтировались и по решению местных органов власти. В кампании по борьбе с монументами активное участие принимала Демократическая партия. Например, в разгар беспорядков она потребовала убрать из открытых для публики участков Капитолия мемориалы деятелям, которые «добровольно служили Конфедеративным Штатам Америки».

«Удар по престижу страны»

Указ Трампа от 26 июня предусматривал «длительные тюремные сроки» для лиц, уличённых в вандализме. 45-й глава Белого дома охарактеризовал этот документ как «очень жёсткий указ, защищающий американские памятники, мемориалы и статуи, а также призванный бороться с недавним преступным насилием».

«Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и применять к ним (наказание. — RT) вплоть до десяти лет лишения свободы в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам», — сообщил ранее в своём Twitter Трамп.

Конная статуся генералу Роберту Ли в Шарлотсвилле под охраной полиции

Reuters

© Brian Snyder

Незадолго до выхода указа 13933 в Вашингтоне протестующие попытались демонтировать монумент седьмому президенту США Эндрю Джексону (занимал этот пост в 1829—1837 годах). Они смогли сломать временное заграждение вокруг постамента и обвязать статую верёвками. Однако полиции удалось помешать митингующим. С помощью газовых баллончиков стражам порядка удалось оттеснить толпу и предотвратить акт вандализма.

11 июня в городке Сент-Пол (штат Миннесота) протестующие набросили верёвки и повалили памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, который они называли «наследием геноцида» индейского населения. Примерно в это же время похожий инцидент произошёл и в Бостоне (Массачусетс), где вандалы обезглавили статую Колумба.

Под угрозой сноса оказался и памятник Теодору Рузвельту, расположенный у входа в Американский музей естественной истории (Нью-Йорк). Мемориальная композиция изображает сидящего верхом на лошади 26-го президента США в окружении индейца и афроамериканца. Активисты BLM посчитали, что этот монумент унижает национальные меньшинства.

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Власти Нью-Йорка по согласованию с администрацией музея решили убрать памятник, который до этого неоднократно обливали краской. Однако Трамп выступил категорически против демонтажа изваяния.

Вступление в силу указа 13933 не повлияло на кампанию по ликвидации вызывавших споры мемориалов. Так, в начале июля в Ричмонде, который был оплотом южан, убрали статую генерала Томаса Джексона. После этого мэр города Левар Стоуни и вовсе распорядился демонтировать все памятники конфедератам.

Гнев BLM распространился даже на монументы Аврааму Линкольну, который принял 13-ю поправку к Конституции об отмене рабства. Несмотря на вклад Линкольна в борьбу с рабством и победу Севера, протестующие снесли его статую в Портленде (Орегон), а власти Бостона сами решили убрать монумент президенту, изображённому вместе со стоящим на коленях темнокожим мужчиной.

По словам экспертов, интенсивность вандализма и действий местных властей по демонтажу памятников находились в прямой зависимости от протестной активности BLM. Она пошла на спад лишь к концу 2020 года, но полностью не прекратилась, отмечают они. Борьба с монументами госдеятелям и конфедератам продолжается и сегодня.

Демонтаж статуи генерала конфедератов Томаса Джексона с постамента в городе Ричмонд в США

РИА Новости

© Артур Габдрахманов

Одно из последних решений, принятых на этом направлении, стало постановление Верховного суда штата Вирджиния о сносе в Шарлотсвилле памятников двум военачальникам армии Юга — Роберту Ли и Томасу Джексону.

«Любые посягательства на памятники истории и культуры — это дикость, удар по престижу страны и глобальной общечеловеческой культуре. Такие объекты должны охраняться государством, чего и пытался добиться Трамп, но его и всех республиканцев, которые призывали оставить в покое историческое наследие страны, заклеймили расистами», — заявил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в свою очередь, в разговоре с RT предположил, что нападения и демонтаж памятников «рабовладельцам» и конфедератам лишь провоцируют новые гражданские конфликты в США. По его мнению, демократы во главе с Байденом допускают большую ошибку, вычёркивая южан из пантеона национальных героев.

«Примирение, которое произошло в США после гражданской войны, основывалось на уважительном отношении к южанам. Они получили право устанавливать своим генералам памятники. Более того, деятели Конфедерации наряду с лидерами Севера стали национальными символами. Америка залечивала очень глубокие раны и с огромным трудом формировала внутреннее единство, которое в последнее время сознательно разрушается», — напомнил Шаповалов.

По словам политолога, борьба с памятниками всегда служит своего рода индикатором радикальной переоценки ценностей в обществе и глубокого кризиса идентичности. В современных США это выражается в неадекватно широкой трактовке представлений о рабовладельцах, под определение которые подпадают даже Колумб, Линкольн и Рузвельт, констатировал Шаповалов.

«Зелёный свет деструктивным процессам»

Решение Байдена отменить указы Трампа по защите исторических мемориалов эксперты объясняют преднамеренным «преклонением» демократической администрации Белого дома перед набравшим силу движением BLM и леворадикальными организациями.

Как полагает Шаповалов, в угоду текущей социально-политической конъюнктуре Байден и Демпартия проводят ревизию символов, лишая значительную часть американцев права выбирать собственных кумиров и не соглашаться с господствующей повесткой дня.

В связи с этим эксперт не исключил новой волны нападений на «спорные» мемориалы и запуска кампании по сносу памятников со стороны федеральных и местных органов власти.

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«Фактически Байден даёт зелёный свет тем деструктивным процессам, которые активно происходили летом 2020 года, когда наблюдалась попытка кардинально пересмотреть историческую память США при поддержке Демократической партии. Всё это может иметь необратимый характер, углубить раскол, породить анархию в отдельных регионах, дать импульс новым вооружённым столкновениям», — считает Шаповалов.

Похожий прогноз представил и Александр Домрин. По его словам, отменяя указы Трампа о неприкосновенности памятников, Байден идёт на поводу у электората, «который хотел бы больше потрясений для Америки». В то же время, как считает эксперт, поддержка идей BLM может и не принести главе Белого дома дополнительных политических очков, на которые он рассчитывает.

«То, что Байден аннулировал указы Трампа, можно назвать костью, брошенной наиболее радикальному электорату, жаждущему пересмотреть фундаментальные ценности США. Однако такие люди — это всё-таки активное меньшинство и значительного роста популярности Байдена не стоит ожидать. Главным образом он опирается на левых и нацменьшинства, ему нужна более широкая программа по удовлетворению их запросов», — говорит Домрин.

Он также считает, что политика Байдена толкает Соединённые Штаты в пучину нового витка гражданского кризиса, который, скорее всего, придётся на период его президентства.