«Реальные уголовные сроки»: как демократы могут использовать соцсети для борьбы со сторонниками Трампа

Демократическая партия не простит республиканцам обвинений в фальсификации выборов и будет мстить им, используя любые доступные средства, в том числе записи, опубликованные в сети. С такой точкой зрения выступили опрошенные RT эксперты. По их мнению, речь может идти не только о блокировках в соцсетях, но и о реальных уголовных сроках. Ранее конгрессмен-демократ Зои Лофгрен опубликовала отчёт с подборками высказываний в интернете более сотни представителей Республиканской партии, поддерживающих Дональда Трампа в его утверждениях о подтасовке результатов президентских выборов 2020 года. Лофгрен считает, что своими постами в соцсетях наиболее активные сторонники Трампа «могли помогать мятежу или подстрекать к штурму» Капитолия 6 января. По её мнению, эти сообщения «могут нарушать ряд уголовных законов».

Представители Демпартии не намерены прощать республиканцам обвинений в фальсификации выборов и будут мстить своим оппонентам всеми доступными способами. В том числе используя против них информацию, размещённую ими же в сети Интернет. Такую точку зрения высказали опрошенные RT эксперты.

«И речь не только о блокировках в соцсетях, но и о реальных уголовных сроках. Демократическая партия очень близка к людям, которые являются владельцами и руководителями IT-компаний, влияющих на современную коммуникацию. У них найдётся способ достать нужный компромат на республиканцев. Но в большинстве случаев скрытой информации даже не потребуется — за основу будут браться публичные заявления», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что демократы «пытаются начать более активную охоту на ведьм».

«Они хотят грязными методами преследовать своих оппонентов, держать их на прицеле и мешать им осуществлять политическую деятельность. Однако конечная цель — это и вовсе избавиться от конкурентов», — сказал он в беседе с RT.

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Ранее глава комитета по административным вопросам палаты представителей конгресса США демократ Зои Лофгрен опубликовала отчёт объёмом почти в две тысячи страниц с подборкой высказываний в соцсетях более сотни конгрессменов — представителей Республиканской партии. В отчёте указывается, что был проанализирован контент, опубликованный конгрессменами-республиканцами в соцсетях в период с 3 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

В своих постах сторонники Дональда Трампа поддерживали его утверждения о подтасовке результатов президентских выборов 2020 года. По мнению Лофгрен, высказывания наиболее активных из них могли способствовать разжиганию бунта 6 января, когда мятежники взяли штурмом Капитолий.

«Как и бывший президент Трамп, любой избранный член конгресса, который помогал мятежу или подстрекал к штурму, создал серьёзную угрозу нашему демократическому правительству. Эти действия могут расцениваться как нарушение присяги и подпадать под то же положение Конституции, которое приводится в статье об импичменте. Согласно этому положению, любому лицу, ранее присягнувшему в качестве члена конгресса поддерживать Конституцию, но впоследствии участвовавшему в восстании или мятеже, продолжать работу в конгрессе запрещается», — говорится в отчёте Лофгрен.

По её мнению, заявления, находящиеся в открытом доступе, «могут быть предметом анализа с точки зрения отношения конгресса к его конституционным прерогативам и обязанностям» и даже подпадать под уголовное преследование.

Глава комитета по административным вопросам палаты представителей Зои Лофгрен

Reuters

© Doug Mills/Pool

«Этот вопрос требует дополнительного изучения. Кроме того, действия, направленные на подстрекательство, поощрение и/или координацию штурма Капитолия — среди прочего, послужившего причиной задержки выполнения конгрессом своих конституционных обязанностей в отношении коллегии выборщиков, — могут нарушать ряд уголовных законов. Однако решение о необходимости предъявления таких обвинений в компетенцию конгресса не входит», — говорится в заявлении демократа.

Напомним, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен входила в группу обвинителей, которая отстаивала позицию палаты представителей во время сенатских слушаний по импичменту Дональда Трампа.

Палитра заявлений

Больше всего внимания в документе, представленном Лофгрен, уделяется высказываниям республиканца Пола Госара — члена палаты представителей от штата Аризона. В отчёте Лофгрен ему посвящено более 170 страниц. Акцент делается на тех твитах политика, в которых он говорит, в частности, о фальсификациях.

«Мы не потерпим фальсификацию результатов голосования в Аризоне», — написал Госар на своей странице в Twitter 4 ноября 2020 года.

I’ve just requested @GeneralBrnovich to look into this issue. We can not tolerate voter fraud in Arizona. #Election2020https://t.co/GyWiek7ClA — Paul Gosar (@DrPaulGosar) November 4, 2020

Лофгрен и её помощники расценили как недопустимое высказывание Госара и о краже победы на выборах.

«Мы (представители Республиканкой партии. — RT) зашли так далеко и так упорно боролись вовсе не для того, чтобы победу на выборах у нас украли», — отмечает политик.

We haven’t come this far and fought this hard to have the election stolen from us.



If you’re in Arizona, check the status of your ballot here: https://t.co/gyd8HN8JIDpic.twitter.com/YbgC1Pk3Km — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) November 4, 2020

Вторым республиканцем, на которого команда Лофгрен обратила пристальное внимание, стал член палаты представителей от штата Алабама Мо Брукс, который писал в соцсетях, что демократы «мошенничают на выборах». Кроме того, он призывал Трампа и республиканцев «бороться с незаконными притязаниями Байдена на победу».

«Как член палаты представителей, я ни за что не проголосую за ратификацию голосов выборщиков из тех штатов, где незаконное голосование исказило волю людей, голосовавших в соответствии с законодательством», — написал Брукс 7 ноября 2020 года в Twitter.

I urge @realDonaldTrump & Republicans to fight Biden’s unlawful victory claims. There’s no way I’ll vote in the House to ratify the Electoral College votes of states where illegal votes distorted the will of the people in those states who voted legally.https://t.co/EEt4soixaS — Mo Brooks (@RepMoBrooks) November 7, 2020

В первой тройке представителей Республиканской партии, упоминания которых в отчёте были наиболее частыми, оказалась и член палаты представителей от штата Джорджия Тейлор Грин. 5 ноября 2020 года на своей странице в Twitter она призвала республиканцев «открыто выступить и вести борьбу, чтобы положить конец этой краже».

«Сейчас не время отступать или сдаваться под натиском со стороны ультралевых и их союзников в среде фейковых новостных СМИ. Это главная борьба в нашей жизни, мы должны вернуть Дональда Трампа! Победа за нами!» — написала Грин.

Every single Republican needs to be OUT FRONT and LEADING to STOP THE STEAL!



Now is not the time to back down or buckle to the radical left and their allies in the Fake News Media.



This is the fight of our life and we must have @realDonaldTrump’s back!



We will prevail! — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 5, 2020

Штурм и последствия

Напомним, Дональд Трамп участвовал в президентских выборах 2020 года, однако победу в них одержал его соперник — демократ Джо Байден. Голосование прошло 3 ноября 2020 года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции рекордное число избирателей участвовали в выборах досрочно, голосуя по почте, поэтому подсчёт голосов затянулся.

Несмотря на то что коллегия выборщиков проголосовала в результате за Байдена, Трамп не захотел признавать итоги, заявив о массовых фальсификациях и подтасовках. Адвокаты политика предприняли попытку оспорить в судах нескольких штатов результаты президентской гонки, однако иски были отклонены.

6 января, когда конгресс должен был утвердить результаты выборов 2020 года, сторонники Трампа собрались в Вашингтоне на митинг против утверждения победы Байдена. Ранее 45-й президент США неоднократно призывал своих соратников присоединиться к протестам, а в день митинга Трамп выступил с речью, в которой вновь назвал итоги сфальсифицированными.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года

Reuters

© Leah Millis/File

После этого акция переросла в осаду Капитолия, где велось заседание конгресса. Сторонники Трампа смогли прорваться в здание и устроили там погром.

Члены Демпартии потребовали импичмента Трампа, обвинив его в сознательном поощрении беспорядков. А Джо Байден заявил, что с участниками штурма Капитолия необходимо поступать как с «внутренними террористами».

13 января палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, позволяющую отстранить 45-го президента Соединённых Штатов от власти по статье «Подстрекательство к мятежу». Однако через месяц сенат оправдал бывшего главу государства.

Между тем всё это время велись и продолжают вестись разбирательства относительно событий 6 января, которыми занимаются в том числе Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США. Кроме того, была создана двухпартийная комиссия по расследованию штурма Капитолия.

В настоящее время под следствием находятся около 300 человек, которых обвиняют в преступных действиях на территории и в здании конгресса США.

Свою кампанию по наказанию «виновных» в событиях 6 января начал проводить и Twitter. Так, через два дня после инцидента социальная сеть опубликовала сообщение о бессрочной блокировке аккаунта 45-го президента США из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

По мнению компании, использование Трампом словосочетания «американские патриоты» в качестве характеристики ряда своих сторонников «может быть воспринято как слова поддержки для тех, кто совершал насильственные действия в Капитолии».

«Оружие в руках демократов»

Как заявил Никита Данюк, соцсети «могут стать оружием в руках демократов и для реального наказания республиканцев».

«Представители Демпартии будут пытаться вычищать подконтрольные им платформы от альтернативной точки зрения, от обвинений в их адрес и неудобных доказательств», — считает аналитик.

Вместо этого демократы будут прилагать все усилия, чтобы раздобыть как можно больше подтверждений того, что «активные сторонники Дональда Трампа — это те самые «внутренние террористы», полагает Данюк.

Сторонники Дональда Трампа во время митинга

Reuters

© Jim Bourg

«Возможно, будет даже создана спецкомиссия внутри нижней палаты конгресса, которая возьмёт на себя такие функции. Судебные разбирательства уже идут, но реальные наказания, в том числе и уголовные сроки, — они ещё впереди», — полагает эксперт.

Константин Блохин, со своей стороны, заявил, что таким способом демократы пытаются «запугать Республиканскую партию».

«Им нужно, чтобы она отказалась от такого популярного явления, как трампизм. Ведь, несмотря ни на что, у республиканцев сейчас нет человека более популярного, харизматичного и амбициозного, чем Трамп. Вряд ли такой лидер появится у них и в 2024 году», — заключил аналитик.