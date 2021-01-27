«Консолидировать республиканцев»: сможет ли сенат США объявить импичмент Трампу

Сенат США подтвердил конституционность процедуры импичмента Дональда Трампа, хотя политик уже оставил пост президента. В поддержку решения верхней палаты конгресса выступили все сенаторы от Демократической партии и пятеро республиканцев — давние оппоненты Трампа. Однако голосование показало, что большинство однопартийцев экс-главы Белого дома настроены на его защиту от нападок Демпартии. Чтобы импичмент был объявлен, нужно две трети голосов сената. Эксперты уверены, что демократам не удастся склонить на свою сторону достаточное число республиканцев. А продолжение процесса импичмента обостряет противостояние между Республиканской и Демократической партиями, полагают аналитики.

Сенат США отклонил инициативу о признании процедуры импичмента экс-президента США Дональда Трампа неконституционной. Против этого предложения выступили 55 сенаторов из 100, за — 45.

Против инициативы голосовали преимущественно сенаторы от Демократической партии, однако к ним присоединились пять республиканцев — Митт Ромни, Бен Сасс, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Пэт Туми.

Отметим, что по итогам выборов в сенат, состоявшихся одновременно с президентскими в ноябре 2020 года, позиции демократов в верхней палате конгресса укрепились. Сейчас места в сенате распределяются между демократами и республиканцами в пропорции 50/50. Для объявления Дональду Трампу импичмента необходимо две трети голосов сенаторов.

«Юридическая дилемма»

Автор инициативы, сенатор-республиканец Рэнд Пол, считает, что процедура импичмента Трампа противоречит основному закону страны, поскольку политик уже оставил пост главы государства. По словам сенатора, солидарность с его позицией 45 республиканцев «говорит о том, что затея с импичментом обречена на провал».

«Если вы проголосовали за признание этой процедуры неконституционной, то как в принципе можно надеяться на признание кого-либо виновным в рамках этой процедуры?», — заявил Пол, комментируя итоги голосования в сенате.

Рэнд Пол

Reuters

© Toni Sandys

Он добавил, что 45 республиканцев, «почти весь кокус, 95 его процентов», на голосовании поддержали мнение, что вся процедура противоречит Конституции.

«Для нас это большая победа. Демократы могут продолжать тратить свои силы впустую, но итоги этого голосования указывают на то, что с этим делом всё кончено, судебное разбирательство завершено», — уверен сенатор.

Однако оппоненты Пола отвергают эти аргументы. Как заявила сенатор от Республиканской партии Сьюзан Коллинз, выступившая против инициативы, она беседовала по этому вопросу со специалистами по вопросам конституционного права.

«(Я) пришла к выводу, что текст Конституции, цель положения (об импичменте) и прецедент в здании сената говорят в пользу того, что судебное разбирательство должно продолжаться, тем более что палата представителей запустила процедуру, когда президент ещё находился у власти», — отметила Коллинз.

Также по теме «Этот президент является угрозой»: палата представителей США приняла резолюцию об отстранении Трампа от власти Палата представителей США утвердила резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа от должности главы...

Более категорично высказался лидер демократов в сенате Чак Шумер. Довод о том, заявил он, что продолжение процедуры импичмента после отставки президента неконституционно, «был решительно опровергнут специалистами по конституционному праву, придерживающимися самых разных политических взглядов».

«Он (довод) противоречит имеющимся прецедентам, исторической практике и основному здравому смыслу», — добавил Шумер.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что ситуацию с процедурой импичмента можно трактовать так однозначно.

Как отметил в комментарии RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, нынешняя ситуация исключительная и создаёт юридический казус.

«Это не только политическая, но и юридическая дилемма. С точки зрения здравого смысла импичмент бывшего президента — нонсенс. Поэтому вопрос о конституционности этого процесса и был поднят на голосование», — пояснил эксперт.

Дональд и Меланья Трамп

© REUTERS/Leah Millis

В истории США был единственный прецедент, когда глава государства покинул свой пост досрочно под угрозой импичмента. В 1974 году ушёл в отставку президент Ричард Никсон, причиной стал Уотергейтский скандал. Он разгорелся после того, как стало известно, что во время предвыборной кампании республиканцы организовали слежку за штабом национального комитета Демократической партии. Никсон сложил полномочия самостоятельно, не дожидаясь решения сената по вопросу импичмента.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, голосование республиканцев в сенате показало, что в целом партия настроена на защиту Трампа.

«Сенатор Рэнд Пол попытался консолидировать республиканцев через процедурный вопрос, и у него это получилось. В том, что пять республиканцев выступили против Трампа, ничего нового нет — это его старые оппоненты из Республиканской партии», — отметил эксперт в комментарии RT.

«Ужасная глава в истории»

Напомним, что палата представителей в середине января уже одобрила проект резолюции, объявляющей импичмент Дональду Трампу. В поддержку документа проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Из выступивших за досрочную отставку Трампа десять законодателей принадлежали Республиканской партии.Конгрессмены обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу во время событий 6 января.

На 6 января 2021 года было назначено заседание конгресса, на котором законодатели должны были окончательно утвердить итоги президентских выборов и победу Джо Байдена. При этом Дональд Трамп отказался признать официальные результаты голосования.

Беспорядки 6 января в Вашингтоне

© REUTERS/Shannon Stapleton

Трамп заранее анонсировал на этот день митинг своих сторонников в Вашингтоне. Выступая перед собравшимися, политик снова заявил о фальсификации итогов голосования и призвал людей мирно проследовать к Капитолию.

Однако, когда шествие приблизилось к зданию конгресса, вспыхнули беспорядки. Некоторые активисты ворвались в парламент. В результате погибли пять человек, включая офицера полиции.

Голосование в верхней палате конгресса не состоялось, пока Трамп ещё занимал пост президента. Сенат находился на каникулах, а бывший тогда лидером республиканского большинства Митч Макконнелл не стал вызывать коллег по этому поводу. Напомним, до 20 января большинством мандатов в верхней палате конгресса располагала Республиканская партия.

В сенат резолюция об импичменте Дональда Трампа была внесена 25 января. Хотя временный глава сената Патрик Лихи сообщил о готовности палаты «приступить к процессу», процедура была отложена до февраля. Такое решение было принято, чтобы дать возможность адвокатам Трампа ознакомиться с делом.

Как сообщил ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер, процесс стартует во вторую неделю февраля. Говоря о событиях 6 января, политик также добавил, что все хотят оставить в прошлом «ужасную главу в истории».

«Но исцеление и единство достижимы только при соблюдении истины и ответственности — того, что и обеспечит данное разбирательство», — заявил Шумер.

Межпартийная борьба

Впрочем, вероятность того, что импичмент действительно будет объявлен Трампу, невелика. Такое мнение накануне высказал его преемник на посту президента США Джо Байден. Нынешний глава Белого дома не думает, что 17 сенаторов-республиканцев проголосуют за то, чтобы объявить импичмент Трампу. Такое количество голосов от Республиканской партии необходимо, чтобы сенат принял двумя третями состава решение об импичменте.

Тем не менее Байден считает, что начатую процедуру необходимо довести до финала.

«Я считаю, что (судебное разбирательство по делу об импичменте. — RT) следует провести», — цитирует слова Байдена телеканал CNN.

Джо Байден

© REUTERS/Kevin Lamarque

Байден признал, что разбирательство может оказать влияние на его повестку и повлиять на назначения в его администрации. Однако политик считает, что «последствия были бы хуже, если бы оно (разбирательство. — RT) не состоялось».

Эксперты отмечают, что исход процедуры действительно предрешён — очевидно, что необходимое для импичмента число голосов республиканцев не будет набрано. Такого мнения придерживается Владимир Васильев.

«При этом противостояние Трампа с Демпартией уже перешло в плоскость борьбы между демократами и республиканцами. Сейчас в слабой позиции оказалась вся Республиканская партия. И хотя с Трампом у партийной верхушки были свои разногласия, республиканцы поняли, что, отказавшись от него, партия может утонуть сама», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается Юрий Рогулёв. По словам аналитика, «республиканцы выступают против импичмента, поскольку это ударит не только по Трампу, но и по всей партии».

По мнению Васильева, продолжение процедуры импичмента значительно усилит борьбу между Республиканской и Демократической партиями.

«Процедура окончательно институционализирует раскол. Ведь во время этого процесса Трамп также пойдёт в контрнаступление и может реабилитировать себя в связи с событиями 6 января», — заключил эксперт.