«Погромче хлопнуть дверью»: как сторонники Трампа продолжают борьбу за пересчёт голосов

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон подал иск в американский Верховный суд с требованием пересмотреть итоги голосования в четырёх штатах. По мнению истца, власти Мичигана, Джорджии, Пенсильвании и Висконсина, где победу одержал Джо Байден, специально изменили правила выборов, а также «наводнили» штаты миллионами почтовых бюллетеней. При подсчёте голосов по почте якобы были допущены серьёзные нарушения, уверены власти Техаса. Эксперты сомневаются в перспективах этого иска в Верховном суде.

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал иск в Верховный суд США с просьбой аннулировать результаты президентских выборов в четырёх штатах. Речь идёт о Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине, где большинство голосов получил кандидат от Демпартии Джо Байден.

В документе говорится, что должностные лица в «штатах-ответчиках», воспользовавшись пандемией COVID-19 как предлогом, «узурпировали власть местных законодательных органов и в нарушение конституционных норм пересмотрели законы своих штатов о голосовании».

«Изменения в законодательство были внесены посредством директив исполнительной власти и судебных решений по искам, предъявленным по соглашению сторон, что приводит к снижению прозрачности голосования», — утверждается в исковом заявлении.

Кроме того, «те же должностные лица наводнили штаты-ответчики миллионами бюллетеней», которые затем «практически без соблюдения регламента надзора и контроля отправляли по почте или опускали в специальные урны», считает истец.

Верховный суд США

Reuters

© Al Drago

По мнению властей Техаса, их коллеги из четырёх вышеуказанных штатов ослабили меры безопасности, призванные обеспечить прозрачность голосования, и не смогли соблюсти требования закона в отношении проверки подписей на бюллетенях.

Особенно это касается бюллетеней, отправленных по почте. В иске повторяется тезис Дональда Трампа о том, что заочное почтовое голосование даёт возможности для фальсификаций. Теперь эти голоса не могут считаться основанием для распределения голосов выборщиков, говорится в документе.

Генпрокурор Техаса ссылается на текущие судебные разбирательства, где «десятки свидетелей под присягой» дали показания о случаях, когда контролёрам от Республиканской партии «физически мешали (наблюдать за ходом голосования. — RT) и даже выставляли из помещения».

«...Когда многократно регистрировались тысячи одних и тех же бюллетеней, когда поздней ночью в центрах подсчёта голосов загадочным образом появлялись тысячи новых бюллетеней, когда тысячи бюллетеней незаконно датировались прошедшей датой, когда игнорировались процедуры проверки подписи», — приводит примеры нарушений Генпрокуратура Техаса.

Кен Пакстон просит Верховный суд не только отменить результаты голосования в четырёх штатах, но и отсрочить дату голосования выборщиков. Оно должно состояться 14 декабря.

«Последние попытки»

Эксперты в США скептически оценивают перспективы иска генпрокурора штата Техас в суде.

«Вот вкратце моё мнение: это выданный за иск пресс-релиз. Техас не в праве обращаться с подобными требованиями, поскольку он не может влиять на то, как другие штаты выбирают своих выборщиков», — написал в своём блоге профессор права и политических наук Калифорнийского университета Рик Хасен.

Похожего мнения придерживаются и опрошенные RT эксперты. Директор Института США и Канады Валерий Гарбузов сомневается, что Верховный суд удовлетворит этот иск.

«Практически все иски команды Трампа отклоняются судами, поскольку нет доказательной базы. Это просто последние попытки республиканцев как-то развернуть ситуацию перед собранием выборщиков», — отметил эксперт в комментарии RT.

Эксперт напомнил, что обвинения в фальсификациях, которые выдвигают сторонники Трампа, ещё нужно подтверждать фактами.

«Только слов свидетелей, что они что-то видели или слышали, мало. Это к делу не пришить. Позиция Трампа наполнена эмоциями и обидой. Но суд рассматривает факты. А их нет», — добавил эксперт.

Подсчёт бюллетеней, присланных по почте

Reuters

© Lucy Nicholson

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, иск прокурора Техаса больше напоминает политическое заявление.

«Вряд ли Верховный суд его поддержит. Тем более что непонятно, к чему может привести отмена результатов выборов. Что касается аргументов истцов, то нарушения на выборах США всегда были. Просто на них закрывали глаза. Насколько они сознательные или массовые — это вопрос. Вообще в США хаотичная и архаичная избирательная система. Нынешняя ситуация это показала. Но об отмене результатов выборов речи не идёт», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Отметим, что накануне Верховный суд США уже отверг другой иск республиканцев, которые требовали пересмотреть итоги выборов в штате Пенсильвания. Иск был подан ранее группой республиканцев, включая конгрессмена Майкла Келли. Они утверждали, что около 2,5 млн бюллетеней, присланных по почте, якобы были поданы с нарушениями, а потому не должны учитываться при подсчёте результатов голосования.

Верховный суд отклонил иск, не предоставив при этом развёрнутого обоснования своего решения.

Однако Дональд Трамп не намерен сдаваться и продолжает борьбу за второй президентский срок. Политик подтвердил это накануне, выступая на мероприятии, посвящённом вакцине от коронавируса. Когда Трампа спросили, почему никто из переходной команды Джо Байдена не приглашён для участия, он ответил, что итоги выборов ещё не определены.

«Посмотрим, чьей будет следующая администрация, ведь мы одержали победу в колеблющихся штатах... Надеюсь, следующей администрацией будет администрация Трампа... Нельзя просто украсть сотни тысяч голосов», — заявил глава Белого дома.

Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

Трамп также предложил посмотреть, хватит ли законодательным органам или Верховному суду смелости, чтобы сделать то, что «все считают правильным».

Напомним, что незадолго до выборов сенат США утвердил кандидатуру Эми Кони Барретт, выдвинутую Трампом, на пост судьи Верховного суда. За неё проголосовали 52 сенатора, против — 48. Демократы же опасались, что в таком составе ВС поддержит республиканцев в случае оспаривания ими итогов выборов.

Однако на практике этого не произошло. Как отметил Валерий Гарбузов, тот факт, что шесть судей ВС назначены республиканцами, вовсе не означает, что судьи поведут себя как сторонники Трампа.

«Эти судьи придерживаются консервативных взглядов, однако это не гарантия, что они будут поддерживать Трампа. Не говоря о том, что у председателя Верховного суда с самого начала были разногласия с Трампом», — пояснил эксперт.

Упорство с дальним прицелом

Выборы президента США состоялись 3 ноября, но подсчёт голосов затянулся. В этом году из-за пандемии многие избиратели голосовали досрочно или по почте. 7 ноября СМИ объявили кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем, его также поздравили многие зарубежные лидеры. Официально победитель будет определён после 14 декабря, когда проголосуют выборщики.

Дональд Трамп отказался признать предварительные итоги выборов и обвинил оппонентов в фальсификации подсчёта голосов. Команда Трампа пытается отстоять свою позицию в судах, однако пока безуспешно.

Джо Байден

© Mike Segar/Reuters

В конце ноября Дональд Трамп всё же рекомендовал Управлению общих служб США начать процесс передачи власти команде Джо Байдена.

Кроме того, политик сообщил, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена. Однако Трамп продолжает настаивать, что во время выборов «произошло масштабное мошенничество».

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Действующий президент США заподозрил в причастности к подтасовкам даже собственное правительство — Министерство юстиции и ФБР. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я не знаю, как ФБР и Министерство юстиции, не знаю, может быть, они вовлечены. Как людям это сошло с рук?» — заявил Трамп.

Напомним, глава Минюста США Уильям Барр заявил, что ведомство не выявило в ходе голосования нарушений, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена.

В случае своего поражения на этих выборах Трамп всё равно не оставит попыток вернуться к власти. Он готов снова баллотироваться на пост президента в 2024 году.

По мнению Юрия Рогулёва, Дональд Трамп отказывается признать своё поражение сейчас именно с прицелом на следующие выборы.