Трамп допустил причастность ФБР и Минюста к фальсификациям на выборах

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Американский лидер Дональд Трамп допустил причастность Минюста и ФБР к массовым фальсификациям на президентских выборах в стране.
Трамп допустил причастность ФБР и Минюста к фальсификациям на выборах
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где они (сотрудники ФБР и Минюста. — RT)?» — отметил президент.

«Я не знаю, как ФБР и Министерство юстиции, не знаю, может быть, они вовлечены. Как людям это сошло с рук?» — заявил глава государства.

Трамп подчеркнул, что, предположительно, система подсчёта голосов Dominion выполняет свою работу из другой страны, а её штаб-квартира находится в Канаде.

Ранее Трамп заявил, что объявивший о победе на американских выборах демократ Джо Байден «сможет попасть в Белый дом, только если докажет», что 80 млн голосов избирателей были им получены честным путём.

По его словам, выборы 2020 года были «полнейшим жульничеством», а республиканцы намерены «оспорить сфальсифицированные результаты».

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