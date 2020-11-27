«Раскол станет ещё глубже»: что стоит за словами Трампа о готовности уступить Белый дом Байдену
- Дональд Трамп
- Reuters
- © Erin Scott
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если 14 декабря коллегия выборщиков проголосует за его соперника на выборах — Джо Байдена.
«Конечно, я покину (это здание. — RT). Конечно, и вы это знаете», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Однако политик считает, что «между сегодняшним днём и 20 января (день инаугурации президента США. — RT) произойдёт многое».
«Выявлены массовые фальсификации. Мы будто страна третьего мира», — заявил Трамп.
- Президентские выборы в США
- Reuters
- © Shannon Stapleton
«Время работает против нас, а всё остальное — на нашей стороне. Факты на нашей стороне. Произошло масштабное мошенничество. В нашей стране такого не должно было произойти», — уверен Трамп.
Напомним, 24 ноября глава Белого дома рекомендовал Управлению общих служб США начать процесс передачи власти команде Джо Байдена. Об этом решении Трамп написал в своём Twitter.
I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020
Одновременно политик поблагодарил главу управления Эмили Мёрфи за «непоколебимую преданность» и верность стране.
Ранее сообщалось, что глава Управления общих служб отказывалась признавать победу Байдена на президентских выборах. А поскольку ведомство обеспечивает деятельность агентств и служб федерального правительства, без его одобрения не мог начаться процесс передачи полномочий команде избранного лидера.
Вместе с тем Трамп отказался признать своё политическое поражение и заявил о продолжении борьбы.
«Наше дело УВЕРЕННО живёт, мы продолжим бороться, и, уверен, мы победим!» — подчеркнул он.
«Использование специфических технологий»
Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов затянулся, поскольку многие избиратели голосовали досрочно или по почте. К 7 ноября СМИ назвали победителем кандидата от Демпартии Джо Байдена — он набрал более 270 необходимых для выигрыша голосов коллегии выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп отказался признать своё поражение и заявил о готовности бороться за победу в судах, оспаривая результаты голосования.
Однако пока команде Трампа не удалось достичь значительных успехов в этой борьбе. Так, окружной суд Пенсильвании отклонил иск предвыборного штаба республиканца, в котором говорилось о массовых нарушениях, связанных с учётом присланных по почте бюллетеней.
- Джо Байден (в центре)
- Reuters
- © Jim Bourg
В свою очередь, эксперты сомневаются, что Трамп сможет представить веские доказательства фальсификаций выборов. Такое мнение высказал в беседе с RT директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.
«У Трампа нет доказательств фальсификаций выборов, которые могли бы убедить суды. По большому счёту у него есть только голословные утверждения, что демократы якобы украли «почтовые» голоса», — отметил эксперт.
По мнению Гарбузова, Трамп неизбежно покинет Белый дом.
«14 декабря соберётся коллегия выборщиков, протокол их голосования станет документальным свидетельством результатов выборов. Точка будет поставлена в начале января, когда сенат объявит итоги выборов и победителя», — пояснил эксперт.
Похожей точки зрения придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Использование специфических технологий на выборах и фальсификации — разные вещи. Демократы действительно использовали технологии, которые с точки зрения этики можно осудить. В частности, они призывали голосовать по почте, создавали льготные условия для тех, кто голосует именно таким способом. Это нехорошо, но это не означает, что они нарушили закон. Однако Трамп не может смириться и делает вид, что не понимает этого», — пояснил эксперт в комментарии RT.
Война взаимных обвинений
Напомним, сомнения в том, что Трамп добровольно покинет Овальный кабинет в случае поражения на президентских выборах, начали звучать в США ещё летом. В июне об этом заявил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он даже предположил, что выдворять Трампа из Белого дома придётся военным.
- Американские военнослужащие
- Reuters
- © Jonathan Drake
«Я абсолютно убеждён, что (в случае победы кандидата от демократов. — RT) военные оперативно выведут его (Трампа. — RT) из Белого дома... Наибольшее беспокойство у меня вызывает то, что президент попытается украсть эти выборы. Мы говорим о человеке, который назвал голосование по почте мошенничеством», — заявил Байден в эфире программы The Daily Show.
Слухи о возможном отказе Трампа отдать власть в случае поражения на выборах оказались столь популярными, что в августе главе Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марку Милли пришлось даже направить в конгресс специальное письмо — ранее конгрессмены от Демократический партии задали ему вопрос о возможности вмешательства военных в президентские выборы.
«В случае споров относительно какого-либо аспекта выборов их, согласно законодательству, должны урегулировать американские суды и конгресс США, а не вооружённые силы. Я не вижу в этом процессе никакой роли для ВС США», — заявил Милли.
Тема передачи власти в случае поражения Трампа на выборах поднималась и позднее. В сентябре журналисты спросили главу Белого дома, гарантирует ли он мирную передачу полномочий, если победу одержит Байден. Трамп тогда уклонился от ответа, в очередной раз раскритиковав голосование по почте.
«Мы увидим, что произойдёт. Вы знаете, что я много жаловался на голосование по почте, и это катастрофа… Мы избавимся от бюллетеней, и тогда получится очень мирная… откровенно говоря, передачи не будет. Дальше будет продолжение», — сказал Трамп.
Месть и консолидация сторонников
По мнению Владимира Брутера, Трамп продолжает говорить о борьбе, чтобы не признавать публично своё поражение.
«Вероятно, Трамп считает, что унизит себя, признав поражение. Поэтому он не говорит о нём прямо, уходит от ответов. Трамп взвинчивает настроения в среде своих сторонников заявлениями о мошенничестве, а демократы вносят сумятицу обвинениями в том, что он якобы не оставит власть. Американское общество и так расколото, а теперь этот раскол, скорее всего, станет ещё глубже», — отметил эксперт.
- Конгресс
- Reuters
- © Sarah Silbiger
Похожую точку зрения высказал и Валерий Гарбузов. По мнению эксперта, Трамп намеренно будоражит свой электорат заявлениями о мошенничестве демократов. С одной стороны, политик таким образом мстит своим политическим противникам, с другой — пытается консолидировать собственных сторонников, считает эксперт.
«Это способ манипулирования массовым сознанием. Люди, которые не разбираются в политической кухне, искренне верят, что Трамп может остаться. Подозреваю, что, когда Байден поселится в Белом доме, Трамп ещё четыре года будет писать в Twitter и говорить в интервью о том, что демократы украли у него победу. Такими обвинениями он закладывает мину под будущую демократическую администрацию в надежде взять реванш на следующих выборах», — подытожил Валерий Гарбузов.
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