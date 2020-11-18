«Актуальная повестка»: почему Байден пообещал повысить минимальную оплату труда в США

Джо Байден намерен повысить минимальную почасовую оплату труда в США. Он уверен, что это поможет восстановить экономику после пандемии COVID-19. В штабе Байдена также считают, что угасание профсоюзного движения стало причиной роста социальной несправедливости. По мнению аналитиков, Байден старается копировать курс Франклина Рузвельта и возвращается к традиционной для Демпартии платформе. Однако эксперты сомневаются, что политик сможет реализовать эти обещания.

Минимальная почасовая оплата труда в США может вырасти до $15 после того, как демократ Джо Байден возглавит Белый дом. Эта мера станет элементом восстановления экономики после пандемии коронавируса COVID-19. Об этом Байден написал в своём Twitter. Сейчас на федеральном уровне в США установлена минимальная зарплата почти вдвое ниже — $7,25 в час.

When we build back better, we will do so with higher wages — including a $15 minimum wage — better benefits and stronger collective bargaining rights that you can raise a family on.



That’s how we will build back the middle class better than ever. — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2020

«Восстановление будет включать в себя повышение зарплат, в том числе увеличение минимальной ставки до $15 в час, улучшение льгот и укрепление права на коллективные переговоры — всё то, что даст возможность содержать семью. Так мы восстановим средний класс и сделаем его сильнее, чем когда-либо», — написал Байден.

«Способы кражи»

Требование повысить минимальную оплату труда содержится в программе Байдена, посвящённой поддержке рабочих и профсоюзов.

Политик уверен в том, что именно сильному профсоюзному движению США обязаны возникновением прослойки среднего класса. Результатом борьбы профсоюзов стала 40-часовая рабочая неделя, оплачиваемый отпуск и медицинские гарантии, говорится в документе.

«Однако сегодня против организации, коллективных переговоров, профсоюзов и самих трудящихся ведётся война, которая продолжается уже много десятилетий, а с Дональдом Трампом в Белом доме ситуация становится только хуже», — утверждают авторы документа.

Забастовка работников General Motors

Reuters

© Bryan Woolston

Губернаторы-республиканцы и законодательные собрания штатов продвигают законы, направленные против трудящихся, чтобы подорвать рабочее движение и возможность вести коллективные переговоры с работодателями, уверены в команде Байдена.

Одновременно частные корпорации используют прибыль, чтобы увеличивать компенсации для генеральных директоров вместо того, чтобы инвестировать в своих работников и создавать больше качественных рабочих мест. Такая политика привела к росту неравенства доходов и эксплуатации рабочих. Ежегодно работодатели крадут у трудящихся примерно $15 млрд, просто платя им меньше минимальной ставки, утверждают в штабе Байдена.

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«Кроме того, работники несут огромные потери в оплате труда из-за других способов кражи зарплаты, например неоплаты сверхурочных, насаждения ненормированного графика и несоответствия обязанностей квалификации работника. Вместе с тем эти компании зарабатывают миллиарды долларов и платят директорам десятки и сотни миллионов», — говорится в программе.

Байден обещает ужесточить политику в отношении работодателей, нарушающих трудовое законодательство и намеренно выводящих работников из штата под видом внешних подрядчиков.

В документе отмечается, что сегодня в профсоюзах состоят всего 10,5% американских наёмных работников. Это на 35% ниже показателей 1950-х годов. Угасание профсоюзного движения происходило вкупе с ростом социального неравенства. Чтобы исправить ситуацию, нужно, чтобы работники могли осуществлять своё право на забастовки, не боясь ответных действий.

«Право трудящихся не работать или бастовать — основополагающий аспект сохранения баланса сил на рабочем месте», — уверены демократы.

Курсом Рузвельта

Пессимистичные оценки сложившейся в США социально-экономической ситуации имеют под собой реальную почву, отмечают эксперты. По мнению профессора экономики из Университета Беркли Габриэля Цукмана, начиная с 1980-х годов доходы большинства американцев стагнировали, а доходы высшего класса непропорционально росли.

Если в 1980 году на 1% самых богатых американцев в общенациональном доходе приходилось около 10%, то сейчас — 20%. При этом в руках всего 1% американцев сконцентрировано порядка 40% всего имущества в стране, включая приносящие доход акции и недвижимость.

Это стало результатом курса президента Рональда Рейгана, который снизил налоги для самых состоятельных групп населения, отмечает Цукман.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Представив развёрнутую программу защиты трудовых прав и профсоюзов, Джо Байден обратился к наследию Франклина Рузвельта, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Курс Рузвельта ставил во главу угла интересы рабочих. Для Байдена это актуальная повестка, поскольку на сегодняшний день индустриальные штаты скорее готовы поддерживать республиканцев. И демократы стремятся завоевать голоса рабочих. Эта повестка должна помочь демократам во время промежуточных выборов в конгресс», — отметил эксперт в комментарии RT.

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В тоже время Сидоров считает, что обвинения, звучащие со стороны администрации Байдена в адрес Трампа, не вполне справедливы.

«Трамп действовал правильно, он вернул в США промышленное производство. Именно перенос промышленности за рубеж в своё время истончил прослойку квалифицированных рабочих и, соответственно, средний класс в США. А промышленный рост поможет восстановить американскую экономику», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Байден вернулся на классическую платформу Демократической партии, к программе Рузвельта, которую поддерживали рабочие и профсоюзы. Да и сам Байден — выходец из среды среднего класса, для него естественно заигрывать с этими слоями общества. Однако во многом заявления Байдена носят популистский характер», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Удар по бизнес-кругам

Как утверждает организация в сфере защиты трудовых прав National Employment Law Project, повышение минимальной зарплаты является наилучшим инструментом для развития экономики. Однако за последние 40 лет реальные доходы населения снизились на 30%, а минимальная зарплата на федеральном уровне не поднималась с 2009 года.

На фоне роста социального неравенства популярность в США получают социалистические идеи. Как показывают опросы, в последние годы всё больше молодых американцев обращаются к левой идеологии. Так, ранее 44% родившихся в 1980—1990-х годах американцев признались, что хотели бы жить в социалистической стране.

Бездомный в Нью-Йорке

Reuters

© Mike Segar

Власти штатов имеют право повышать уровень минимальной почасовой оплаты труда. В ряде регионов она превышает установленный на федеральном уровне показатель. Однако в большинстве штатов не дотягивает до $15 в час — такой уровень оплаты труда установлен пока лишь в округе Колумбия.

В 2019 году палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении уровня оплаты труда в стране до $15 в час к 2025 году. Однако инициатива была заблокирована сенатом, где на тот момент большинством располагали республиканцы.

Противники повышения зарплат утверждают, будто принятие таких мер приведёт к росту безработицы в стране, поскольку компании урежут свой штат. В Бюджетном управлении конгресса даже подсчитали, что повышение минимальной оплаты труда приведёт к сокращению 1,3 млн рабочих мест. Однако сторонники новых мер уверены, что это не окажет серьёзного влияния на рынок труда, поскольку в первую очередь увольнения затронут подростков.

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Эксперты сомневаются, что Джо Байден и его команда смогут провести новый законопроект о повышении минимальной оплаты труда. По словам Андрея Сидорова, поднятие минимальной почасовой оплаты может привести к общему пересмотру зарплат в США. Это станет вызовом для бизнеса, который выступит против этой инициативы.

«Такие меры ударят по американским предпринимателям. Уверен, что против инициативы Байдена выступят влиятельные американские бизнес-круги», — пояснил эксперт.

С этим согласен и Юрий Рогулёв.

«Демократы потеряли часть мест в палате представителей, Байдену будет сложно договориться с конгрессом о принятии такого законопроекта. Отношения Байдена с законодательной ветвью власти могут оказаться ещё более сложными, чем были у администрации Трампа. К тому же, сейчас в США кризис, а повышение минимальной оплаты труда потребует новых бюджетных расходов. Сомневаюсь, что Байден добьётся принятия таких мер», — подытожил эксперт.