«Это пустая трата времени»: Трамп призвал остановить пересчёт голосов в Джорджии

Президент США Дональд Трамп призвал остановить пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи избирателей. Действующий глава Белого дома выступил ещё с несколькими заявлениями, в которых он рассказал, в частности, о наличии доказательств недопуска наблюдателей от Республиканской партии к процессу подсчёта голосов. Вместе с тем ранее Трамп допустил, что следующую американскую администрацию, возможно, возглавит не он.

Президент США Дональд Трамп призвал остановить пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи избирателей.

«Ручной пересчёт голосов, который идёт в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчёт до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу. — RT) на выборах», — написал Трамп в Twitter.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Также он заявил, что наблюдателей от его штаба не допускали к подсчёту голосов. По мнению Трампа, одного этого обстоятельства достаточно для его победы на выборах.

По его словам, существует множество доказательств, что подобное происходило в штатах Мичиган, Пенсильвания, Джорджия и других.

Днём ранее глава Белого дома также выразил уверенность, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании. Он заявил, что к 700 тыс. бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге не было доступа.

«А это значит, что, в соответствии с нашей великой Конституцией, мы победили в штате Пенсильвания!» — заявил Трамп.

Вместе с тем глава Белого дома в одном из недавних высказываний допустил, что следующую американскую администрацию может возглавить не он. Рассуждая о ситуации с COVID-19 в США, действующий президент заявил, что нынешнее руководство страны не будет вводить карантин.

«Кто знает, чья администрация будет следующей, — это время покажет, но текущая администрация локдаун вводить не будет. В этом нет необходимости. Локдауны стоят жизней и вызывают множество проблем», — заявил Трамп.

Напомним, что выборы президента в США состоялись 3 ноября. Согласно данным сайта Real Clear Politics, на сегодняшний день Байдену удалось заручиться поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, а Трампу — 232. Отметим, что общее количество выборщиков составляет 538, для победы на выборах требуется получить 270 голосов.

Байден уже назвал себя победителем прошедших выборов, однако официальное голосование коллегии выборщиков, которое является конечным этапом президентских выборов в США, состоится 14 декабря.

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При этом Трамп не признаёт поражение на выборах, пытаясь оспорить результаты голосования в нескольких штатах. Вскоре после публикации в СМИ предварительных данных о победе Байдена Трамп заявил, что «законно отданные голоса решают, кто станет президентом, а не новостные организации».

К настоящему времени апелляционный суд штата Пенсильвания удовлетворил иск действующего президента США Дональда Трампа. Президент высказал претензии к подсчёту бюллетеней, поданных людьми, которые не смогли предоставить необходимые для подтверждения личности документы.

Согласно действующему законодательству, избиратели должны были предъявить удостоверяющие личность документы до 9 ноября. Но секретарь штата Кэти Буквар продлила срок их предоставления до 12 ноября. Суд постановил, что чиновница не имела на это полномочий.

На фоне этих событий совместное заявление членов исполкома правительственного координационного совета по избирательной инфраструктуре США и отраслевого координационного совета по избирательной инфраструктуре страны гласит, что прошедшие в Соединённых Штатах президентские выборы «были самыми безопасными в американской истории».

«Нет никаких свидетельств того, что какая-либо из систем голосования удаляла, теряла, изменяла голоса или что её безопасность каким-либо образом была скомпрометирована», — отмечается в заявлении.

Сообщается также о появлении «множества необоснованных утверждений» и о существовании «возможностей для распространения дезинформации о процессе выборов» в США.

«Можем заверить вас, что мы полностью уверены в безопасности и честности наших выборов, и вы тоже должны быть в этом уверены», — говорится в заявлении.

Добавим, что 14 ноября в Вашингтоне состоялась акция в поддержку действующего главы государства. Участники собрались недалеко от Белого дома, прилегающие кварталы были перекрыты полицией. При этом там же были и противники Трампа, которые выкрикивали призывы к главе государства уйти с поста. Сам президент заявил, что в Вашингтоне «сотни тысяч человек» собрались, чтобы поддержать его.

Позднее на улицы вновь вышли противники американского лидера. Их митинг сопровождался столкновениями с полицией, по данным СМИ, 20 человек задержаны. Сам Трамп раскритиковал манифестантов, устроивших беспорядки.

«Радикальное левое отребье из антифа было легко отброшено толпой на большом митинге MAGA в Вашингтоне. Они вернулись ночью, после того как 99% народа ушло, чтобы нападать на пожилых людей и семьи. Полиция была там, но поздновато. Мэр не делает свою работу!» — написал он в Twitter.