В МВБ назвали выборы президента США самыми безопасными в истории

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Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при Министерстве внутренней безопасности США (CISA), а также правительственный Координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC) назвали самыми безопасными в истории прошедшие в стране президентские выборы.
В МВБ назвали выборы президента США самыми безопасными в истории
  • © REUTERS/Lindsey Wasson

«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что у ведомства нет информации о потере бюллетеней или неучтённых голосах.

«Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы», — уточняется в тексте.

Ранее в МВБ не зафиксировали случаев влияния на выборы президента США из-за рубежа.

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