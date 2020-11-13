В МВБ назвали выборы президента США самыми безопасными в истории
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«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что у ведомства нет информации о потере бюллетеней или неучтённых голосах.
«Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы», — уточняется в тексте.
Ранее в МВБ не зафиксировали случаев влияния на выборы президента США из-за рубежа.