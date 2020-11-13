В МВБ назвали выборы президента США самыми безопасными в истории

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при Министерстве внутренней безопасности США (CISA), а также правительственный Координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC) назвали самыми безопасными в истории прошедшие в стране президентские выборы.

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«Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что у ведомства нет информации о потере бюллетеней или неучтённых голосах. «Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы», — уточняется в тексте. Ранее в МВБ не зафиксировали случаев влияния на выборы президента США из-за рубежа.