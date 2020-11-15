Трамп заявил о «сотнях тысяч» своих сторонников на марше в Вашингтоне

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сотни тысяч людей пришли поддержать его на марше, проходящем в Вашингтоне.
Трамп заявил о «сотнях тысяч» своих сторонников на марше в Вашингтоне
  • © REUTERS/Leah Millis

«Сотни тысяч людей выказывают свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы», — написал Трамп в своём аккаунте в Twitter.

Президент также вновь раскритиковал СМИ за то, что они «не показывают реальное количество людей, которые пришли на марш».

Ранее сообщалось, что сторонники президента Трампа проводят акцию в поддержку главы государства, место сбора находится недалеко от Белого дома.

10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.

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