Трамп впервые не исключил победу Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующую американскую администрацию возможно возглавит не он.

«Нынешняя администрация не будет закрываться (вводить карантин — RT). Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет (следующая — RT) администрация — видимо, время покажет», — цитирует ТАСС Трампа.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет следующая администрация, нынешняя администрация «не будет закрываться».

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден пообещал вести борьбу с терроризмом после занятия должности американского президента.