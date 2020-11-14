Трамп впервые не исключил победу Байдена на выборах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что следующую американскую администрацию возможно возглавит не он.
Трамп впервые не исключил победу Байдена на выборах
  • © REUTERS/Carlos Barria

«Нынешняя администрация не будет закрываться (вводить карантин — RT). Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет (следующая — RT) администрация — видимо, время покажет», — цитирует ТАСС Трампа.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет следующая администрация, нынешняя администрация «не будет закрываться».

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден пообещал вести борьбу с терроризмом после занятия должности американского президента.

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