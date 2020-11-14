Трамп готов покинуть пост президента США при законной победе Байдена

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп готов покинуть свой пост в случае честной и законной победы его конкурента из Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.
Трамп готов покинуть пост президента США при законной победе Байдена
  • © REUTERS/Carlos Barria

Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом.

«Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны, он будет следовать Конституции Соединённых Штатов. Он освободит офис президента в оговорённые Конституцией сроки», — сказал он.

Ривера добавил, что у него не осталось впечатления, будто Трамп замышляет свержение избранного руководителя.

«Он настроен на честный бой», — добавил журналист.

10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить