Трамп готов покинуть пост президента США при законной победе Байдена

Президент США Дональд Трамп готов покинуть свой пост в случае честной и законной победы его конкурента из Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом.

«Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны, он будет следовать Конституции Соединённых Штатов. Он освободит офис президента в оговорённые Конституцией сроки», — сказал он.

Ривера добавил, что у него не осталось впечатления, будто Трамп замышляет свержение избранного руководителя.

«Он настроен на честный бой», — добавил журналист.

10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.