Трамп готов покинуть пост президента США при законной победе Байдена
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Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после своей беседы с Трампом.
«Он заверил меня, что является реалистом и поступит правильно. Он создал у меня полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса подсчитаны, он будет следовать Конституции Соединённых Штатов. Он освободит офис президента в оговорённые Конституцией сроки», — сказал он.
Ривера добавил, что у него не осталось впечатления, будто Трамп замышляет свержение избранного руководителя.
«Он настроен на честный бой», — добавил журналист.
10 ноября Трамп выразил уверенность, что первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.