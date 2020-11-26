Трамп заявил о поражении «использовавших махинации» демократов

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Во время президентских выборов в США Демократическая партия использовала «махинации», однако всё равно потерпела поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.
Трамп заявил о поражении «использовавших махинации» демократов
  • Reuters

«Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», — приводит ТАСС слова Трампа.

Уточняется, что выступление американского лидера было проведено по телефону.

Ранее американский лидер пообещал, что скоро будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах. 

В избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что продолжат судебные процессы «для подсчёта всех законных голосов», несмотря на сертификацию итогов выборов в отдельных штатах.

Ранее в штатах Мичиган и Невада официально утвердили победу Джо Байдена.

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