Трамп заявил о поражении «использовавших махинации» демократов
- Reuters
«Эти выборы были проиграны демократами. Они мошенничали. Это были жульнические выборы», — приводит ТАСС слова Трампа.
Уточняется, что выступление американского лидера было проведено по телефону.
Ранее американский лидер пообещал, что скоро будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах.
В избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что продолжат судебные процессы «для подсчёта всех законных голосов», несмотря на сертификацию итогов выборов в отдельных штатах.
Ранее в штатах Мичиган и Невада официально утвердили победу Джо Байдена.