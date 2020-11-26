Трамп заявил о поражении «использовавших махинации» демократов

Во время президентских выборов в США Демократическая партия использовала «махинации», однако всё равно потерпела поражение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.

Reuters