В штабе Трампа пообещали продолжать судебные процессы по выборам

В избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что продолжат судебные процессы для «подсчёта всех законных голосов», несмотря на сертификацию голосов в отдельных штатах.

Соответствующее заявление появилось в Twitter юридического советника штаба Трампа Дженни Эллис после утверждения победы Джо Байдена в штате Мичиган.

«Сертификация официальными лицами штата — это просто процедурный шаг. Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса», — сообщила она.

Ранее в штате Мичиган официально утвердили победу Байдена.