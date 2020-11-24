В штабе Трампа пообещали продолжать судебные процессы по выборам

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В избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что продолжат судебные процессы для «подсчёта всех законных голосов», несмотря на сертификацию голосов в отдельных штатах.
В штабе Трампа пообещали продолжать судебные процессы по выборам
  • © REUTERS/Tom Brenner

Соответствующее заявление появилось в Twitter юридического советника штаба Трампа Дженни Эллис после утверждения победы Джо Байдена в штате Мичиган.  

«Сертификация официальными лицами штата — это просто процедурный шаг. Мы продолжим бороться с мошенничеством на выборах по всей стране, бороться за то, чтобы подсчитать все законные голоса», — сообщила она.

Ранее в штате Мичиган официально утвердили победу Байдена.

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