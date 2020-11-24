Трамп анонсировал крупный иск о нарушениях на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал, что скоро будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на президентских выборах. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Наш крупный иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и многое другое, скоро будет подан. Подтасованные выборы», — написал Трамп.

Он также отметил, что результаты опроса, проведённого изданием Politico и компанией Seven Letter Insight, верны.

«Они на 100% правы, но мы бьёмся изо всех сил», — добавил президент.

Данный опрос показал, что 79% сторонников Трампа считают, что «выборы были украдены».

В избирательном штабе Дональда Трампа заявили, что продолжат судебные процессы «для подсчёта всех законных голосов», несмотря на сертификацию итогов выборов в отдельных штатах.

Ранее в штате Мичиган официально утвердили победу Джо Байдена.