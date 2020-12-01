Минюст США не обнаружил масштабных нарушений на выборах президента

Минюст США не обнаружил на выборах президента нарушений такого масштаба, которые могли бы поставить под сомнение победу Джо Байдена. Об этом в интервью Associated Press заявил глава ведомства Уильям Барр.

«К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов», — сказал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп отмечал, что будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на выборах.

Глава государства также заявлял о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов.

7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.

Позднее Байден объявил себя победителем выборов.