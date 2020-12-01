Минюст США не обнаружил масштабных нарушений на выборах президента
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«К настоящему времени мы не обнаружили фальсификаций такого масштаба, которые привели бы к другому исходу выборов», — сказал он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отмечал, что будет подан крупный судебный иск, раскрывающий подробности фальсификаций на выборах.
Глава государства также заявлял о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших выборов.
7 ноября ряд СМИ, включая CNN, AP, NBC и Fox News, заявили о победе Байдена на выборах президента США.
Позднее Байден объявил себя победителем выборов.