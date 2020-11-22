Трамп заявил о наличии данных, способных изменить итоги выборов

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших президентских выборов в стране.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы по крайней мере изменить результаты в четырёх штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?» — отметил Трамп.

Вместе с этим он выразил надежду, что судам и законодателям хватит смелости, чтобы сделать необходимые шаги ради «обеспечения чистоты выборов».

Ранее Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В середине ноября Байден назвал нежелание президента США признавать поражение на выборах проявлением «невероятной безответственности». По его словам, из-за действий Трампа «всему миру направляются невероятно пагубные послания о том, как функционирует демократия».