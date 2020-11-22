Трамп заявил о наличии данных, способных изменить итоги выборов

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил о наличии достаточного количества данных о фальсификациях, способных изменить итоги прошедших президентских выборов в стране.
Трамп заявил о наличии данных, способных изменить итоги выборов
  • © REUTERS/Carlos Barria

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Почему Джо Байден так спешно формирует кабинет, когда мои расследователи выявили сотни тысяч мошеннических голосов, что достаточно для того, чтобы по крайней мере изменить результаты в четырёх штатах, что в итоге более чем достаточно для победы на выборах?» — отметил Трамп.

Вместе с этим он выразил надежду, что судам и законодателям хватит смелости, чтобы сделать необходимые шаги ради «обеспечения чистоты выборов».

Ранее Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

В середине ноября Байден назвал нежелание президента США признавать поражение на выборах проявлением «невероятной безответственности». По его словам, из-за действий Трампа «всему миру направляются невероятно пагубные послания о том, как функционирует демократия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить