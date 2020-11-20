Трамп вновь заявил о своей победе на выборах

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что выиграл выборы.
Трамп вновь заявил о своей победе на выборах
  • © REUTERS / Carlos Barria

«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря», — сказал американский лидер на пресс-конференции.

По его словам, он получил почти 74 млн голосов.

Ранее Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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