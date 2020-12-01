В Висконсине подтвердили победу Байдена в штате

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Власти Висконсина после пересчёта голосов в двух округах подтвердили победу в штате кандидата в президенты США Джо Байдена.
В Висконсине подтвердили победу Байдена в штате
  • © REUTERS/Joshua Roberts

Такое заявление сделала глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс, сообщает Bloomberg.

Голоса пересчитывали в округах Дейн и Милуоки. Таким образом, Байден должен получить десять голосов выборщиков от штата.

17 ноября власти Висконсина оценили возможный пересчёт голосов на выборах президента в штате почти в $8 млн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявивший о победе на выборах Байден «сможет попасть в Белый дом, только если докажет», что 80 млн голосов избирателей были им получены честным путём.

По его словам, выборы 2020 года были «полнейшим жульничеством», а республиканцы намерены «оспорить сфальсифицированные результаты».

Он также допустил причастность Минюста и ФБР к массовым фальсификациям на выборах в стране.

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