В Висконсине оценили затраты на возможный пересчёт голосов

Власти американского штата Висконсин оценили возможный пересчёт голосов на выборах президента почти в $8 млн. Об этом сообщили в избирательной комиссии штата.

«Сотрудники округа в Висконсине представили оценку расходов на общую сумму около $7,9 млн для пересчёта по штату», — говорится в сообщении комиссии.

Как отметила представитель избиркома Висконсина Миган Вулф, власти ещё не решили, будет ли проводиться пересчёт. Если же он состоится, то процедура будет завершена до 1 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал остановить пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи избирателей.