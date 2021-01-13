«Этот президент является угрозой»: палата представителей США приняла резолюцию об отстранении Трампа от власти

Палата представителей США утвердила резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить Дональда Трампа с поста главы Белого дома, задействуя 25-ю поправку к Конституции. При этом незадолго до голосования Пенс заявил, что не будет этого делать. Ранее спикер нижней палаты Нэнси Пелоси сообщила, что при отказе со стороны вице-президента США будет запущена процедура импичмента Трампа за «подстрекательство к мятежу» — в Демократической партии возложили на президента ответственность за штурм демонстрантами Капитолия, в результате которого погибли пять человек.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Майк Пенс отказался воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США для отстранения действующего главы Белого дома Дональда Трампа от власти. Об этом он написал в своём письме к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Я не считаю, что такой ход действий наилучшим образом отвечает интересам нашей страны или согласуется с нашей Конституцией. На минувшей неделе я не поддался давлению, которое оказывалось на меня для того, чтобы я превысил свои конституционные полномочия и определил исход выборов. Не буду я прогибаться и теперь перед лицом попыток разыгрывать политические игры, предпринимаемых в палате представителей в столь серьёзное для нашей страны время», — заявил Пенс.

Он также призвал Пелоси и всех членов конгресса США воздержаться от действий, способных усугубить существующие противоречия и обострить эмоциональный накал.

«Давайте вместе работать над тем, чтобы снизить напряжённость и объединить нашу страну в преддверии вступления избранного президента Джо Байдена в должность президента Соединённых Штатов. Обязуюсь и дальше добросовестно сотрудничать с новой администрацией для обеспечения упорядоченного перехода власти. Да поможет мне Бог», — констатировал американский вице-президент.

25-я поправка к Конституции США допускает отстранение главы государства от власти, если вице-президент и большинство высокопоставленных членов кабинета министров решат, что он более не способен исполнять свои обязанности.

Вице-президент США Майк Пенс

Reuters

© J. Scott Applewhite

Ещё до объявления Пенсом своего решения Дональд Трамп выразил уверенность, что ему не грозит отстранение от власти посредством 25-й поправки.

«Применение 25-й поправки не представляет для меня никакого риска, но оно будет аукаться Джо Байдену и его администрации. Как говорится, будь осторожен со своими желаниями», — сказал он во время выступления в штате Техас.

Американский лидер, обращаясь к собравшимся, также заявил, что свобода слова в США находится под угрозой — «как никогда раньше».

«Афера с импичментом представляет собой продолжение величайшей и жесточайшей охоты на ведьм и приводит к запредельному уровню гнева, раскола и страданий. Масштабы у этого намного больше, чем большинство когда-нибудь сможет понять. И это очень опасно для США, особенно в эти очень деликатные времена», — подчеркнул Трамп.

В то же время, несмотря на отказ Майка Пенса применить 25-ю поправку, палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую к отстранению Трампа от власти таким методом. За документ проголосовали 223 члена нижней палаты конгресса США.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси поставила Пенсу ультиматум, согласно которому в течение 24 часов после принятия резолюции он должен привести в действие 25-ю поправку, при этом, если вице-президент откажется, то нижняя палата конгресса США начнёт процедуру импичмента Трампа за «подстрекательство к мятежу».

«Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, потому что этот президент представляет неминуемую угрозу для них. С течением времени ужас непрекращающейся атаки, совершаемой этим президентом на нашу демократию, усиливается, равно как и необходимость немедленных действий», — заявляла Пелоси.

Она также уже назначила девятерых обвинителей из числа конгрессменов на процессе по объявлению импичмента Трампу.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает пополам листки с копией речи Дональда Трампа перед конгрессменами. 4 февраля 2020 года

Reuters

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Усилия демократов относительно отстранения от власти пока ещё действующего президента США, срок полномочий которого истекает 20 января, готовы поддержать члены Республиканской партии. По данным американских СМИ, за это выступают от десяти до 25 конгрессменов-республиканцев, официально об этом на данный момент заявили четверо. Также к такому решению склоняется лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл.

При этом окончательное решение в этом вопросе вынесет сенат: для отстранения главы государства от власти необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов. В текущем, 117-м созыве конгресса США демократы имеют большинство в палате представителей (222 против 211), однако в сенате 50 из 100 мест принадлежат республиканцам.

Напомним, что 6 января в Вашингтоне прошёл масштабный митинг сторонников Трампа. Акция была приурочена к заседанию, посвящённому утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джо Байден. Митинг перерос в беспорядки, протестующие ворвались в здание Капитолия. В результате стычек погибли пять человек, включая офицера полиции.

При этом в Демократической партии считают главу Белого дома ответственным за произошедшие беспорядки, хотя Трамп через Twitter призывал своих сторонников действовать мирно и даже выступил с соответствующим видеообращением.

Во время своего выступления в Техасе 12 января президент США вновь призвал к соблюдению мира и проявлению уважения к сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, в этом заключается основа его программы «Сделаем Америку снова великой».

«Мы верим в верховенство закона, а не в беспорядки и насилие», — сказал Трамп.

«Демократы стали жертвой собственной пропаганды»

Как считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, демократы «играют вдолгую», пытаясь заблаговременно обезопасить свои позиции от возможного возвращения Дональда Трампа в борьбу за пост президента США в 2024 году.

«Демократы пытаются вывести Дональда Трампа из гипотетической, потенциальной борьбы либо за конгресс, если он будет поддерживать республиканцев в следующем электоральном цикле через два года, либо через четыре года в борьбе за президентство. А он об этих амбициях своих уже неоднократно заявлял и, мне кажется, даже был полон планов, для того чтобы баллотироваться», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению политического обозревателя сайта ИноСМИ Дмитрия Бабича, вероятность объявления импичмента Дональду Трампу исключать нельзя, поскольку в США наступили «такие беспрецедентные времена, когда ссылаться на опыт прошлого бесполезно».

«Кто-то скажет, что импичмент — долгий процесс и невозможно, чтобы провели так быстро, но сейчас в Америке революционный момент… По правилам нормальный импичмент провести нельзя, но протолкнуть что-то в революционном порядке — можно. Другое дело, что, конечно, это не будет принято огромной частью общества — и необязательно одними сторонниками Трампа, но и людьми, которые выступают за соблюдение американских традиций», — сказал собеседник RT.

По его словам, одна из целей демократов — полное удаление Трампа из политической жизни США, поскольку после объявления импичмента он не сможет участвовать в выборах.

«У меня впечатление, что демократы стали жертвой собственной пропаганды, то есть они настолько в течение нескольких лет демонизировали Трампа и именно ему лично плюс его мифическим связям с Россией приписывали все беды США, что они убедили и себя, и вот сейчас делают всё, чтобы его добить. У них идёт некая инерция, и они настолько демонизируют Трампа, что сейчас это будет история номер один. Они будут добиваться его исключения из политики, импичмент — это только один из вариантов, один из путей к такому исключению», — добавил Бабич.