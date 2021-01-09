Кризисный исход: что стоит за массовым увольнением чиновников из администрации Трампа

Министр образования США Бетси Девос уходит в отставку из-за недавних беспорядков в Вашингтоне. Политик назвала действия сторонников Дональда Трампа «бессовестными» по отношению к стране и назвала эти события «переломным моментом» для себя. Ранее о своём увольнении объявила министр транспорта США Элейн Чао, а также ряд других высокопоставленных чиновников. Эксперты не исключают, что до инаугурации Джо Байдена последуют и другие громкие отставки. По мнению аналитиков, таким образом члены администрации 45-го президента Соединённых Штатов стараются «максимально дистанцироваться» от фигуры Трампа, который навлёк на себя гнев истеблишмента.

Глава американского Министерства образования Бетси Девос решила покинуть свой пост из-за событий в Капитолии.

«Мы должны подчёркивать и воспевать множество достижений, которых добилась ваша администрация в интересах американского народа. Вместо этого мы вынуждены убирать тот беспорядок, который устроили агрессивные протестующие, наводнившие Капитолий США в попытке помешать людям делать свою работу», — говорится в направленном Трампу прошении министра об отставке, выдержки из которого приводит издание The Hill.

Девос назвала поведение протестующих «бессовестным» по отношению к США.

«Их поведение было бессовестным по отношению к нашей стране. Нет никакого сомнения в том эффекте, который на эту ситуацию произвели ваши заявления, и для меня это переломный момент», — констатировала политик.

Министр образования США Бетси Девос

AFP

© Nicholas Kamm

«Сохранить собственную репутацию»

Ранее о намерении уйти со своего поста сообщила министр транспорта США Элейн Чао. Причиной этого решения также стали беспорядки, охватившие Вашингтон 6 января. Своё заявление об отставке она опубликовала в Twitter.

«Вчера наша страна пережила очень болезненное событие, которое совершенно точно можно было предотвратить», — говорится в документе.

Чао напомнила, что сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия после митинга, на котором выступал действующий президент.

«Я, как, уверена, и многие из вас, обеспокоена произошедшим так сильно, что просто не могу оставаться в стороне», — подчеркнула министр.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t — Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Также 8 января СМИ сообщили об отставке четырёх старших советников Совета национальной безопасности Белого дома в связи с недавними событиями. По информации агентства Reuters, свои посты покинули старший директор по делам Африки Эрин Уолш, старший директор по политике в сфере обороны Марк Вандрофф, старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Северной Африки Роб Гринуэй.

Кроме того, ранее в отставку ушёл заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Мэтт Поттинджер, о чём сообщили агентство Bloomberg и телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении чиновника.

В эфире телеканала CNBC открыто заявил о своей отставке специальный посланник в Северной Ирландии Мик Малвейни, который ранее возглавлял аппарат Белого дома.

«Те, кто предпочитают остаться — я говорил с некоторыми из них, — остаются, поскольку переживают, что президент поставит на их место кого-то похуже», — заявил Малвейни.

Стефани Гришэм

Reuters

© Leah Millis

Однако, по его словам, после штурма Капитолия и другие чиновники могут подать в отставку.

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Ушла со своего поста глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришэм. Она написала об этом решении в Twitter.

Отметим, что Гришэм — одна из «долгожителей» администрации Трампа, она работала ещё в его предвыборном штабе с 2015 года.

Уволилась после событий в конгрессе и секретарь Белого дома по протокольным вопросам Анна Кристина Никета. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя президентской администрации.

По мнению экспертов, такой «парад отставок» говорит о желании чиновников «максимально дистанцироваться» от фигуры Трампа.

«Действия президента в этой ситуации могут интерпретироваться как попытка спровоцировать переворот в стране. В любом случае такие шаги категорически осуждаются американской политической элитой, а все эти чиновники хотят остаться в её рядах. Поэтому они сейчас стараются удалиться от Трампа», — пояснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он не исключает, что до инаугурации Байдена в администрации Трампа произойдут новые увольнения.

«Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация. Если демократы попробуют сейчас сместить Трампа при помощи импичмента, то чиновники из его администрации просто уже не успеют уйти со своих постов», — говорит Брутер.

Похожей точки зрения придерживается политолог-американист Малек Дудаков.

«Те, кто в настоящий момент уходит в отставку, видят своё будущее в Республиканской партии и хотят сохранить собственную репутацию. Тем более что сейчас демократы подняли вопрос о досрочном отстранении Трампа, и они попытаются вовлечь в этот процесс и администрацию Белого дома. Мало кто из политиков хотел бы принимать участие в подобном, поэтому они просто увольняются на фоне политического кризиса. И эти отставки — далеко не последние до 20 января», — считает Дудаков.

Стихийный путч

Напомним, на 6 января в конгрессе США было запланировано заседание, в ходе которого законодатели должны были утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. Сессия должна была пройти под председательством действующего вице-президента Майка Пенса. При этом накануне Трамп заявил, что Пенс якобы может отклонить голоса коллегии выборщиков от спорных, по мнению действующего главы Белого дома, штатов.

Американский лидер продолжает говорить о своём несогласии с официальными итогами голосования. Он утверждает, что в ходе выборов были допущены фальсификации в пользу Байдена. Однако судебные инстанции, в которые обращалась с исками команда Трампа, не подтвердили эти обвинения.

Протестующие в Капитолии

AFP

© Saul LOEB

На этом фоне Трамп ещё в декабре начал призывать своих сторонников прийти на акцию протеста 6 января к зданию конгресса. Политик продолжал говорить о наличии неких «неопровержимых доказательств» фальсификаций выборов и называл голосование «крупнейшей аферой» в истории США.

Сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне в обозначенный день. Президент обратился к ним с речью, в которой снова подверг сомнению победу Джо Байдена и призвал граждан направиться в сторону конгресса.

«Я знаю, что каждый присутствующий здесь в скором времени будет участвовать в марше к зданию Капитолия, чтобы мирными и патриотическими методами добиться того, чтобы быть услышанным. Сегодня мы увидим, смогут ли республиканцы проявить стойкость ради честности наших выборов», — заявил глава Белого дома.

Однако протест быстро перерос в столкновения с полицией, митингующие прорвались в здание конгресса. Им удалось занять зал сената и несколько кабинетов, включая рабочее место спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В результате заседание было прервано, законодатели были эвакуированы.

В свою очередь, Трамп выступил с видеообращением, в котором осудил действия своих сторонников, ворвавшихся в Капитолий.

Жертвами беспорядков стали пять человек. Один из погибших был офицером полиции, он скончался от полученных ранений уже в больнице.

По мнению Владимира Брутера, ответственность за произошедшее лежит на Дональде Трампе.

«Вероятно, он надеялся оказать таким образом давление на Майка Пенса, чтобы тот отверг часть голосов выборщиков. Но когда собираешь такую большую толпу, нужно чётко понимать, что делать дальше. А Трамп, видимо, не просчитал свои дальнейшие действия. И люди просто пошли своим путём, рассудив, что одного митинга мало», — рассуждает эксперт.

Туманные перспективы

Впрочем, протесты в итоге не помешали конгрессу утвердить победу Джо Байдена. Трамп, в свою очередь, сообщил о готовности передать власть в установленные сроки, несмотря на несогласие с итогами голосования.

«И хотя на этом подходит конец величайшего первого срока в президентской истории, это лишь начало нашей борьбы за возвращение Америке былого величия!» — говорится в его заявлении.

Однако эксперты сомневаются, что Дональд Трамп сможет продолжить политическую деятельность и вновь баллотироваться на высший государственный пост.

Дональд Трамп

Reuters

© Jim Bourg

«У Трампа нет шансов выступить в 2024 году. Верхушка Республиканской партии старается от него максимально дистанцироваться, а прежде она с ним просто мирилась. Конечно, среди рядовых республиканцев у Трампа остаётся много адептов. Вопрос в том, сможет ли он это использовать», — отметил Брутер.

Он предположил, что Трамп может попытаться вывести своих сторонников из Республиканской партии, создав собственную политическую силу.

«Но эта инициатива не будет иметь перспектив. Максимум, что может сделать Трамп, — это ослабить республиканцев, поскольку партийную элиту он никогда не сможет переубедить», — считает аналитик.

Малек Дудаков, напротив, считает, что 45-й президент США имеет все шансы на продолжение политической карьеры.

«Трамп пользуется огромной поддержкой у рядовых республиканцев, ему не нужна поддержка партийного истеблишмента. Трамп на протяжении четырёх лет «ломал» эту элиту, так что её нынешнее возмущение ему не помешает», — считает эксперт.

По его мнению, ни последние события, ни череда отставок не смогут существенно снизить популярность Трампа среди республиканского электората.