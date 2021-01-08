Полицейский Капитолия скончался от полученных в ходе протестов ранений

Пострадавший в ходе беспорядков в здании конгресса США офицер скончался в больнице от полученных ранений утром в пятницу, 8 января, сообщили в полиции Капитолия.

«Сегодня, 7 января, приблизительно в 21:30 (8 января 05:30 мск. — RT) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Сикник скончался от ранений, полученных во время несения службы. Офицер Сикник был привлечён к реагированию на ситуацию с протестами в среду, 6 января, в Капитолии и был ранен, вступив в физический контакт с протестующими», — говорится в пресс-релизе.

Раненого полицейского доставили в больницу, где он впоследствии скончался. По данному факту начато расследование.

В полиции Капитолия выразили соболезнования семье офицера.

Ранее сообщалось, что более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в здании конгресса США.

6 января сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека.