Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в конгрессе США
- Reuters
Как отмечается в заявлении, несколько сотрудников были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.
6 января сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила на 15 дней режим ЧС, введённый в связи с протестами, — он будет действовать до инаугурации Джо Байдена.