Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в конгрессе США

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Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в здании конгресса США, сообщила пресс-служба полиции Капитолия.
Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в конгрессе США
  • Reuters

Как отмечается в заявлении, несколько сотрудников были госпитализированы с тяжёлыми ранениями. 

6 января сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила на 15 дней режим ЧС, введённый в связи с протестами, — он будет действовать до инаугурации Джо Байдена.

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