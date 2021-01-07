Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в конгрессе США

Более 50 полицейских пострадали во время беспорядков в здании конгресса США, сообщила пресс-служба полиции Капитолия.

Как отмечается в заявлении, несколько сотрудников были госпитализированы с тяжёлыми ранениями.

6 января сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли четыре человека.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила на 15 дней режим ЧС, введённый в связи с протестами, — он будет действовать до инаугурации Джо Байдена.