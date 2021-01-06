Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса

В центре Вашингтона проходит масштабный митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Протестующие собрались у здания конгресса, где проходит заседание обеих палат парламента, в ходе которого должны быть утверждены результаты президентских выборов. Демонстрантам удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть в здание конгресса. RT ведёт прямую трансляцию с места событий.