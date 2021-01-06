Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса
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06 января 2021
В СМИ появились сообщения о применении полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в здании конгресса.
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Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно.
Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021
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Конгресс США приостановил дебаты по результатам президентских выборов.
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Демонстранты ворвались в здание конгресса США, сообщают СМИ.
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Здание конгресса США оцеплено полицией, сторонники Трампа пытаются его штурмовать.