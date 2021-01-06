В США протестующие прорвались в Капитолий и окружили зал сената

Сторонники Трампа прорвались в здание конгресса

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RT
В центре Вашингтона проходит масштабный митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Протестующие собрались у здания конгресса, где проходит заседание обеих палат парламента, в ходе которого должны быть утверждены результаты президентских выборов. Демонстрантам удалось прорвать полицейский кордон и проникнуть в здание конгресса. RT ведёт прямую трансляцию с места событий.

Автообновление

  • 06 января 2021

    В СМИ появились сообщения о применении полицией слезоточивого газа для разгона протестующих в здании конгресса.

  • Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно.

  • Конгресс США приостановил дебаты по результатам президентских выборов.

  • Демонстранты ворвались в здание конгресса США, сообщают СМИ.

  • Здание конгресса США оцеплено полицией, сторонники Трампа пытаются его штурмовать.

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