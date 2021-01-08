«Возмущён беззаконием и хаосом»: Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне и пообещал передать власть Байдену

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором осудил насилие во время протестов его сторонников в Вашингтоне. Он также заявил, что сконцентрируется на передаче власти избранному президенту Джо Байдену, но при этом намекнул, что не намерен завершать политическую карьеру. Тем временем на фоне прошедших в стране протестных акций стало известно о прекращении полномочий ряда официальных лиц. В частности, в отставку подали два министра.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором осудил насилие во время протестов его сторонников в Вашингтоне. Запись стала первой после многочасовой блокировки его аккаунта в соцсети.

«Хотел бы начать с чудовищного нападения на Капитолий Соединённых Штатов. Как и все американцы, я возмущён насилием, беззаконием и хаосом. Я немедленно задействую Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для обеспечения безопасности в здании и выдворения правонарушителей. Америка всегда была и должна быть нацией законности и правопорядка», — сказал он.

Американский лидер добавил, что те, кто нарушил закон во время беспорядков, понесут ответственность, а также пообещал сосредоточиться на передаче власти избранному президенту Джо Байдену, подчеркнув, что сейчас нации необходимы «исцеление и примирение».

Он напомнил, что новая администрация приступит к своим обязанностям 20 января.

Обращаясь к сторонникам, Трамп намекнул на продолжение своей политической карьеры, отметив, что «всё только начинается», и подчеркнул, что его штаб сделал всё возможное в попытках добиться честного подсчёта голосов.

Напомним, Twitter 6 января заблокировал аккаунт Трампа минимум на 12 часов, объяснив это тем, что публикации действующего президента содержат спорную информацию. Такое решение компания приняла на фоне масштабного митинга сторонников главы государства, которые вступили в столкновения с полицией, а также прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание конгресса, посвящённое подведению итогов президентских выборов.

Тогда несколько американских политиков, в том числе Джо Байден, обвинили Трампа в подстрекательстве к насилию. Глава Facebook Марк Цукерберг также опубликовал заявление, в котором сообщил, что Трамп не сможет писать в своих аккаунтах в Facebook и Instagram ближайшие две недели, то есть до истечения срока его полномочий. Через некоторое время о заморозке аккаунтов Дональда Трампа заявили сервисы Snapchat и Twitch.

В свою очередь, бывшая первая леди США Мишель Обама призвала социальные сети навсегда заблокировать аккаунты Трампа. В своём Twitter супруга экс-президента Барака Обамы заявила, что для компаний из Силиконовой долины настало время перестать потакать такому «ужасному поведению» и заблокировать «этого человека» на своих платформах, а также создать механизмы, чтобы не дать национальным лидерам использовать соцсети для «разжигания восстания».

Тем временем в полиции Капитолия сообщили, что пострадавший в ходе беспорядков в здании конгресса США офицер скончался в больнице от полученных ранений. По факту произошедшего было начато расследование. Ранее стало известно, что в ходе столкновений в здании конгресса пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов. Вместе с тем глава полиции Вашингтона Роберт Конти подтвердил накануне, что во время беспорядков внутри и около Капитолия погибли четыре человека.

На фоне прошедших протестных акций стало известно о прекращении полномочий ряда официальных лиц страны. Так, издание The Hill сообщило, что лидер республиканского большинства Митч Макконнелл освободил от обязанностей старшего сенатского пристава Майкла Стенгера.

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«Сегодня я потребовал и получил отставку Майкла Стенгера, сенатского пристава и привратника. Это решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении Макконнелла.

О своей отставке объявил и глава полиции Капитолия Стивен Сунд. Он освободит должность 16 января, прослужив на посту около семи месяцев. После беспорядков в Вашингтоне свой пост также покинет полицейский пристав палаты представителей Пол Ирвин.

По данным газеты The Wall Street Journal, министр образования США Бетси Девос также подала Трампу прошение об отставке, заявив, что беспорядки в Капитолии стали для неё переломным моментом. Накануне телеканал CNN сообщил, что покинуть свой пост намерена министр транспорта Элейн Чао.

По информации СМИ, среди тех, кто подал в отставку, также директор Совета нацбезопасности США по Европе и России Райан Тулли, спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации Трампа Мик Малвани, заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер.

После штурма здания конгресса несколько американских политиков призвали отстранить Трампа от власти до истечения срока его полномочий. В частности, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о необходимости воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, позволяющей отстранить президента и передать его полномочия вице-президенту Майку Пенсу.

Вместе с тем сам Пенс, по данным СМИ, не поддержал подобную инициативу.