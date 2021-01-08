«Крайняя необходимость высшей значимости»: как демократы пытаются досрочно сместить Трампа

После протестов в Вашингтоне демократы из юридического комитета палаты представителей США призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от власти. Для этого они предлагают использовать 25-ю поправку к Конституции. Ранее сторонники Трампа, выступающие против утверждения Байдена президентом, организовали демонстрацию у Капитолия, которая переросла в массовые беспорядки и штурм здания. По мнению экспертов, этот инцидент может негативно повлиять на политическое будущее Трампа, хотя вряд ли приведёт к его досрочной отставке.

Конгрессмены-демократы из юридического комитета палаты представителей США после событий в Вашингтоне направили вице-президенту Майку Пенсу письмо с призывом отстранить Дональда Трампа от власти. Письмо было размещено в Twitter одного из его авторов, конгрессмена Дэвида Чичиллине.

«С большой печалью мы пишем вам о событиях, произошедших сегодня в Капитолии. Вы председательствовали в сенате, когда недовольные сторонники Дональда Трампа предприняли попытку восстания, незаконно ворвавшись в здание американского Капитолия, чтобы прервать подтверждение того, что Джо Байден выиграл президентские выборы», — говорится в обращении законодателей.

В своём письме парламентарии сослались на 25-ю поправку к основному закону, которая и даёт возможность вице-президенту и кабинету министров отстранить действующего главу государства в связи с «неспособностью исполнять свои обязанности».

«Даже в своём сегодняшнем видеообращении Дональд Трамп продемонстрировал, что психически нездоров и всё ещё не способен принять и признать результаты выборов 2020 года. Ради нашей демократии мы решительно призываем вас применить 25-ю поправку к Конституции США и начать процесс отстранения президента Трампа от власти. Президент раз за разом демонстрирует, что не желает защищать нашу демократию и выполнять свои должностные обязанности», — считают политики.

Под обращением в общей сложности подписались 19 конгрессменов-демократов, заседающих в комитете палаты представителей по юриспруденции.

С аналогичным призывом выступил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, а также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Если вице-президент и кабинет не будут действовать, конгресс может быть готов продвигаться по пути импичмента... Это срочно, крайняя необходимость высшей значимости», — подчеркнула Пелоси.

Она добавила, что Трамп — очень опасный человек, который не должен быть на посту президента. По её словам, он «разжёг вооружённый мятеж против Америки».

В свою очередь, CNN утверждает, что к отстранению Трампа призвали также республиканцы и члены кабинета. Однако в материале телеканала приведены лишь анонимные высказывания.

Утверждённый результат

Призывы отстранить Трампа от власти менее чем за две недели до официального окончания его полномочий (20 января должна пройти инаугурация Джо Байдена) поступили на фоне событий 6 января в Вашингтоне. В этот день конгресс США под руководством вице-президента Майка Пенса должен был сертифицировать голоса коллегии выборщиков на президентских выборах 2020 года.

Напомним, что, согласно официальным данным, демократ Джо Байден набрал 306 голосов коллегии из 270 необходимых для победы.

Эти данные были подтверждены на голосовании коллегии 14 декабря.

Между тем Трамп неоднократно заявлял, что голосование проводилось с нарушениями, а его результаты в ключевых штатах, где победа была присуждена Байдену, несмотря на первоначальное лидерство республиканца, не что иное, как результат вбросов и подтасовок.

Трамп и его избирательный штаб оспаривали результаты выборов в суде, однако их иски не были удовлетворены.

В конгрессе 6 января должно было пройти заседание под председательством вице-президента Майка Пенса, на котором победа Байдена была бы утверждена официально после пересчёта голосов коллегии. Накануне Трамп заявил, что Пенс обладает полномочиями, чтобы пересмотреть результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, отклонив голоса выборщиков от спорных штатов.

Сторонники действующего главы Белого дома собрались в среду в Вашингтоне на митинг против утверждения победы Байдена. Трамп обратился к ним с речью, назвав в очередной раз результаты выборов сфальсифицированными. Незадолго до этого он в своём Facebook раскритиковал Пенса, который отказался вмешиваться в утверждение победы Байдена.

После выступления президента его последователи окружили здание Капитолия, где шло заседание конгресса под председательством Пенса. Они вступили в столкновение с полицейскими, которые в ответ применили слезоточивый газ.

Трамписты штурмуют Капитолий

Reuters

© Shannon Stapleton

Однако сторонники Трампа смогли прорваться в Капитолий — они заняли зал сената и несколько кабинетов, в том числе рабочее место спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В результате заседание конгресса было прервано, вице-президент Майк Пенс и законодатели были эвакуированы по подземным тоннелям под зданием.

Сам Дональд Трамп через Twitter призвал своих сторонников действовать мирно и позднее выступил с соответствующим видеообращением. По данным полиции Вашингтона, в результате беспорядков погибли четыре человека.

«Последние надежды» Трампа

Несмотря на протесты, в итоге конгресс утвердил победу Джо Байдена на выборах президента 2020 года. Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что готов передать власть в установленные сроки.

«Несмотря на то что я абсолютно не согласен с итогами выборов и факты говорят в мою пользу, 20 января состоится упорядоченный переход власти. Я всегда говорил, что мы продолжим борьбу за то, чтобы учтены были только голоса, поданные на законных основаниях. И хотя на этом подходит конец величайшего первого срока в президентской истории, это лишь начало нашей борьбы за возвращение Америке былого величия!» — говорится в заявлении Трампа.

Как констатировал в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, «последние надежды» 45-го президента Соединённых Штатов на пересмотр итогов выборов не оправдались.

«Трамп рассчитывал, что Пенс может использовать имеющиеся у него конституционные полномочия, чтобы не утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. Уверен, что между ними было решено, каким образом должен себя вести Пенс на этом заседании. Однако вице-президент поступил иначе. Невозможно сейчас чётко понять, что же в действительности там произошло. Возможно, такое поведение Пенса связано в какой-то степени с демонстрацией сторонников Трампа, или же это проявление двойственности его натуры», — рассуждает политолог.

Также по теме Штаты против штатов: удастся ли республиканцам в последний момент повлиять на итог выборов президента США Дональд Трамп сообщил, что 17 штатов США поддержали судебный иск, поданный генпрокурором Техаса в Верховный суд с требованием признать...

С его точки зрения, американский политический истеблишмент и СМИ явно не были готовы к событиям, произошедшим в Вашингтоне.

«Возможно, политики и СМИ считали, что это мирное шествие, что митингующие соберутся, покричат и разойдутся, и никак не ожидали того, что в итоге произошло. Для Трампа и его сторонников было важно использовать толпу, оказать давление на Пенса. Но это напугало правящий класс», — говорит Васильев.

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, вероятность смещения Трампа с поста главы государства в результате импичмента или других мер крайне мала.

«Не стоит ожидать, что Трампа сместят с должности — ведь остаётся меньше двух недель до того момента, как он покинет Белый дом. К тому же на саму эту процедуру нужно время, которого фактически нет. Скорее всего, демократы таким образом хотят продемонстрировать социуму, что все проблемы, в том числе поляризация общества, — дело рук Трампа», — отметил эксперт.

Делая нынешнего главу Белого дома виновником всех трудностей, представители Демпартии планируют выйти сухими из воды и стабилизировать обстановку в стране, уверен Блохин.

«Всё, что сейчас происходит, также можно рассматривать как вендетту Трампу», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, репутационные потери, понесённые Трампом из-за того, что он не смог удержать своих сторонников от действий, которые привели к гибели людей и вызвали осуждение в мире, вряд ли позволят ему остаться в сфере публичной политики.

«Трамп вряд ли продолжит карьеру в этой области. Сомневаюсь, что он будет выдвигаться в кандидаты на пост президента в 2024 году. Наоборот, можно ожидать, что он окончательно покинет политику, но его идеи в том или ином виде останутся в Республиканской партии», — заключил Блохин.