Пелоси выступила за немедленное отстранение Трампа от власти

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа очень опасным человеком, который не может возглавлять страну. Она потребовала использовать 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Трампа от власти до конца его срока, 20 января.

По словам Пелоси, Трамп совершил «подрывные действия» и «нападение на народ».

«Я присоединяюсь к призыву лидера демократов в сенате к вице-президенту немедленно воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и отстранить президента. Если вице-президент и кабинет не будут действовать, то конгресс подготовит (процедуру. — RT) импичмента», — заявила она.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников действующего американского лидера Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства. Погибли четыре человека.

Член палаты представителей США от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что готовит документы для объявления импичмента Трампу из-за беспорядков в Вашингтоне.

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер призвал вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к Конституции, чтобы отстранить президента.