«Некоторые намерены пронести в город оружие»: в какой обстановке Вашингтон готовится к митингу сторонников Трампа

В преддверии митинга сторонников Дональда Трампа власти Вашингтона усиливают меры безопасности. Уличные акции 6 января будут приурочены к совместному заседанию обеих палат конгресса, на котором должны быть утверждены итоги президентских выборов. Несколько парламентариев-республиканцев уже заявили о намерении опротестовать результаты голосования в ходе заседания парламента. Параллельно с этим в штате Джорджия решается судьба будущего состава сената. Как отмечают эксперты, если в этом регионе победят демократы, а конгресс утвердит итоги выборов президента, то Демпартия на ближайшие два года фактически получит полный контроль над Белым домом и конгрессом.

Правоохранительные органы усиливают меры безопасности в столице США в преддверии митинга сторонников Дональда Трампа, который намечен на 6 января и будет приурочен к процессу утверждения в конгрессе итогов президентских выборов. Для обеспечения порядка в Вашингтоне привлечены силы Национальной гвардии округа Колумбия.

«В период с 5 по 7 января поддержку городским властям будут оказывать около 340 военнослужащих. Они будут обеспечивать контроль за поведением толпы вблизи нескольких станций метро, а также помогать полиции перекрывать многочисленные перекрёстки с целью обеспечения безопасности пешеходных зон и их окрестностей», — говорится в заявлении нацгвардии округа Колумбия.

Также сообщается, что прошедшая специальную подготовку «команда содействия гражданским властям» будет помогать пожарным и спасательным службам столичного округа.

«В случае необходимости Национальная гвардия готова выделить дополнительные силы для выполнения основных задач», — отмечается в заявлении.

Помимо этого, власти города призвали участников уличных акций не приносить с собой оружие.

«Мы получили информацию о том, что некоторые лица намереваются пронести в наш город огнестрельное оружие. Это просто недопустимо», — заявил начальник полиции Вашингтона Роберт Конти во время пресс-конференции. Он добавил, что любой, кто попытается это сделать или будет провоцировать насилие, будет задержан.

На этом фоне американские СМИ сообщили об аресте лидера ультраправого движения Proud Boys Энрике Таррио. Глава одного из объединений сторонников Трампа намеревался принять участие в митингах в поддержку 45-го президента США, но был задержан при въезде в столицу.

Формальным поводом для ареста послужило сожжение плаката движения Black Lives Matter, которое было совершено им и участниками его движения на одном из митингов сторонников Трампа в декабре 2020-го и квалифицировано как уничтожение чужой собственности и потенциальное преступление на почве ненависти. Как сообщает The Washington Post, плакат был украден из объединённой методистской церкви Эсбери.

Таррио ранее сам признался, что был среди тех, кто 12 декабря сжёг плакат. В момент задержания при нём обнаружили магазины для патронов расширенной ёмкости, из-за чего активисту были предъявлены дополнительные обвинения.

Последний шанс помешать Байдену

Напомним, запланированные на 6 января митинги сторонников Трампа приурочены к совместному заседанию обеих палат конгресса, на котором, как ожидается, будут утверждены итоги голосования выборщиков. Однако Трамп до сих пор не признал победу демократа Джо Байдена, несмотря на то что суды отклонили большинство исков его штаба о нарушениях на выборах, а коллегия выборщиков 14 декабря проголосовала за Байдена.

Для нынешнего главы государства и части республиканцев предстоящее заседание станет последней возможностью легально оспорить победу демократов в том или ином штате. Согласно существующим правилам, для этого как минимум один член палаты представителей и один сенатор должны представить конгрессу свои возражения в письменном виде.

В случае подачи протеста заседание будет приостановлено, чтобы обе палаты по отдельности рассмотрели и провели голосование по этому вопросу. Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он принят не будет.

Сенатор-республиканец Джош Хоули уже заявил о планах высказать возражение относительно результатов голосования выборщиков на предстоящем заседании. По его словам, «конгрессу как минимум следует провести проверку в связи с обвинениями в фальсификациях и принять меры по обеспечению честности» президентских выборов в США.

Об аналогичном намерении в конце декабря сообщила группа республиканцев из палаты представителей.

Между тем, несмотря на политические разногласия, по крайней мере в части американского общества есть запрос на преодоление периода неопределённости, который наступил после выборов из-за нежелания Трампа признать их итоги, отмечают эксперты. Так, общественная организация The Partnership for New York City, которая объединяет видных представителей бизнес-сообщества Нью-Йорка, призвала конгресс утвердить итоги голосования.

«Президентские выборы завершились, стране пора двигаться дальше. Коллегия выборщиков поддержала кандидатуры избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис, суды отклонили иски, касающиеся избирательного процесса. В среду, 6 января, конгресс должен утвердить результаты голосования выборщиков. Попытки помешать этой процедуре или отсрочить её противоречат основополагающим принципам нашей демократии», — отмечается в обращении.

Среди подписавших требование к конгрессу — руководители таких крупных компаний, как Microsoft, Pfizer, Goldman Sachs, Mastercard, Condé Nast, Deloitte, а также десятков других.

«Ставки на этих выборах выше некуда»

Параллельно с противостоянием в Вашингтоне не менее напряжённая борьба между республиканцами и демократами развернулась в штате Джорджия, говорят аналитики. Фактически в этом регионе должно решиться, какая партия будет контролировать американский сенат.

В данный момент Республиканская партия имеет большинство в 100-местном сенате. По итогам прошедших выборов они потеряли одно место, а демократы, наоборот, одно кресло приобрели. Таким образом, после ноябрьского голосования республиканцы обеспечили себе 50 мест в будущем составе верхней палаты конгресса, а демократы — 48.

Если победу по итогам второго тура выборов в Джорджии одержат демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок, то представителей обеих партий в сенате будет поровну — по 50 человек. Однако фактически Демпартия получит большинство после вступления в должность Камалы Харрис, поскольку по закону вице-президент имеет право решающего голоса в верхней палате, если при рассмотрении того или иного вопроса законодатели разделятся поровну.

Именно поэтому Трамп на прошедшем 4 января митинге в Далтоне призвал своих сторонников проголосовать за переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

«Ставки на этих выборах выше некуда… Итоги вашего голосования определят, какой партии достанется контроль над сенатом США. Радикальные демократы стремятся заполучить места в сенате от Джорджии, чтобы иметь возможность пользоваться ничем не сдерживаемой, неограниченной, абсолютной властью над каждым аспектом вашей жизни», — заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками.

«За рамками легитимного поля»

По словам аналитиков, сейчас удержание контроля над сенатом — приоритетная задача для республиканцев, поскольку большинство голосов позволит им в случае необходимости блокировать инициативы Джо Байдена.

«Если демократы будут контролировать не только Белый дом, палату представителей, но ещё и сенат, то они получат однопартийное правление. И тогда они, несомненно, постараются принимать такие решения, чтобы не допустить к победе на следующих президентских выборах консервативных кандидатов», — предположил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Схожей точки зрения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Если республиканцы потеряют большинство в сенате, то Байдену первые два года (правления. — RT) будет проще принимать решения, реализовывать свою программу», — сказал эксперт, пояснив, что в следующий раз поменять расклад сил в сенате можно будет лишь во время промежуточных выборов в конгресс.

На этом фоне политическая борьба вокруг утверждения итогов президентских выборов не столь важна, считают аналитики, потому что шансов изменить их у республиканцев немного.

«Это больше похоже на каприз президента, который не может принять проигрыш спокойно и стремится что-то кому-то доказать. В данном случае Трамп чувствует неудовлетворённость целого ряда американских граждан, избирателей, которые его поддерживали, и спекулирует на этом, подогревает их настроения», — полагает Юрий Рогулёв.

Несколько иного мнения придерживается Дмитрий Дробницкий.

«Есть вероятность того, что республиканцы смогут подать протест, который затянет процедуру утверждения голосования. Однако это вряд ли повлияет на результаты выборов окончательно. Шансы республиканцев на то, что такого рода протест будет принят, ничтожно малы, поскольку у демократов есть большинство в палате представителей», — отметил Дробницкий, добавив, что действия республиканцев не лишены смысла.

Благодаря им, считает политолог, Байдену придётся начинать своё правление в крайне непростых условиях, когда миллионы американцев сомневаются в его легитимности.

«Он вступает в должность с большой тучей над головой, ведь половина населения США считают его нелегитимным президентом, захватившим власть в результате сговора. Такое положение будет серьёзно мешать работе его администрации. Эта ситуация — довольно шаткая и нестабильная», — считает аналитик.

По словам Дробницкого, запланированный на 6 января масштабный митинг сторонников Трампа преследует схожие цели.

«Уличные акции нужны, чтобы продемонстрировать американцам, которые находятся после итогов выборов в состоянии послевыборной депрессии, что ещё не всё потеряно, борьба будет продолжена. Кроме того, это помешает администрации Байдена отменить многое из того, что успел сделать Трамп», — пояснил эксперт.

Собеседник RT также предположил, что политическая поляризация американского общества, которая была характерна для президентства Трампа, вряд ли исчезнет.

«Америка вступает в период, когда борьба между либеральными глобалистами и национально ориентированными консерваторами переносится далеко за рамки легитимного и демократического поля. Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока они не выяснят, по какому пути пойдёт Америка», — заключил аналитик.