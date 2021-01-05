«Мало возможностей для преемственности»: почему ключевые посты в США занимают возрастные политики

Представитель демократов Нэнси Пелоси вновь избрана спикером палаты представителей конгресса США. Ранее она занимала этот пост в конгрессах 110-го, 111-го и 116-го созывов. Аналитики обращают внимание на возраст Пелоси — в этом году политику исполнится 81 год. Учитывая, что новоизбранный президент США Джо Байден лишь на два года её младше, а лидер республиканского большинства в сенате Чак Грассли в этом году отметит 88-летие, американское руководство станет одним из самых возрастных в истории страны, отмечают эксперты. По их мнению, сложившаяся в стране элита препятствует появлению новых политиков.

Спикером палаты представителей конгресса США 117-го созыва вновь избрана демократ Нэнси Пелоси.

«Я считаю это подарком. Я с нетерпением жду начала работы с Джо Байденом и подготовки перехода к будущему этапу», — прокомментировала Пелоси своё избрание.

В свою очередь, победивший в президентской гонке Джо Байден уже пообещал всесторонне сотрудничать со спикером палаты представителей.

За Пелоси проголосовали 216 конгрессменов (из 435), что обеспечило ей необходимое для избрания большинство. Её соперником был республиканец Кевин Маккарти. За него отдали голоса 209 законодателей.

Как обычно, голоса разделились строго по партийному признаку: за Пелоси голосовали исключительно представители Демократический партии, а за Маккарти — Республиканской.

При этом Маккарти получил поддержку всех без исключения присутствовавших однопартийцев. Пелоси же не смогла заручиться голосами всех демократов, поскольку трое конгрессменов-демократов решили воздержаться, а ещё двое отдали голоса за других представителей Демпартии — Тэмми Дакуорта и Хакима Джеффриса. При этом несколько членов обеих партий не смогли присутствовать на голосовании.

Нэнси Пелоси

Reuters

© Tasos Katopodis

Голосование по кандидатуре спикера проходило после ноябрьских президентских выборов в США. Напомним, тогда американцы выбирали не только президента и вице-президента, но и всех членов палаты представителей, треть сената конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.

По итогам голосования Демократическая партия потеряла в палате представителей часть мандатов, но смогла удержать большинство — они занимают 222 места. Республиканцам принадлежит 211 мест в палате.

Полвека в политике

Напомним, Нэнси Пелоси избирают спикером нижней палаты уже в четвёртый раз: этот пост она занимала в конгрессах 110-го, 111-го и предыдущего 116-го созыва.

В марте этого года Пелоси исполнится 81 год, из которых почти 50 лет она провела в политике. При этом избранному в ноябре 2019 года президентом демократу Джо Байдену в нынешнем году исполнится 79 лет. А лидер республиканского большинства в сенате Чак Грассли отметит в сентябре 88-летие.

Таким образом, как отмечают эксперты, высший руководящий состав США в ближайшие годы будет одним из самых возрастных в истории страны.

Однако не все в Демократической партии согласны с таким положением дел. Так, член нижней палаты конгресса США Александрия Окасио-Кортес, которая считается представителем так называемого прогрессивного крыла Демпартии, в декабре прошлого года отметила, что демократам необходимо обновление.

Александрия Окасио-Кортес

Reuters

© Joshua Roberts

«Демократической партии нужны новые лидеры», — приводит её слова издание Business Insider.

При этом она подчеркнула, что сменить партийное руководство будет непросто. Окасио-Кортес возложила вину за сложившуюся ситуацию на левое крыло партии, а также на более умеренных её представителей, которые проигнорировали задачу формирования следующего поколения партийного руководства.

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«Процессы внутри палаты представителей оставили очень мало возможностей для преемственности лидерства. Спикер отметила, что в какой-то момент она, возможно, задумается о переходе или отставке, но левые не строят планов на случай подобного развития событий. Вот о чём мы должны подумать», — заявила Окасио-Кортес.

Ранее Нэнси Пелоси действительно говорила, что грядущие два года во главе палаты представителей могут стать для неё последними. Однако после переизбрания не стала обещать, что оставит этот пост после истечения срока своих полномочий, но и не отказалась от своих прежних слов.

«Не вынуждайте меня к большей конкретизации, мы ведь даже не ожидали ещё одного срока», — сказала она, пояснив свою позицию тем, что не хочет «ослаблять потенциальные рычаги влияния».

При этом, как отмечает американское издание NPR, на данный момент у Пелоси нет очевидных преемников, а её ближайшие заместители в палате представителей находятся с ней в одинаковой возрастной категории. Так, лидер демократов в нижней палате конгресса Стени Хойер на год старше Пелоси, а организатор большинства в палате представителей Джим Клайберн — её ровесник.

«Проблема для национальной безопасности»

По словам научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, преобладание на ключевых постах в США политиков поколения Пелоси является тревожным сигналом.

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«То, что не происходит омоложение политической элиты США, представляет для страны опасность. Это похоже на поздний период истории СССР, когда страной руководили возрастные партийные функционеры, был дефицит кадров, вследствие чего были допущены стратегические ошибки, возникли проблемы во внутренней и внешней политике. Если политическая элита себя не воспроизводит и у неё нет новых идей, то она стагнирует, что может вызвать проблему для национальной безопасности США», — сказал он в беседе с RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Эта ситуация представляет опасность для самих Штатов, но в США этого не понимают. Вдумайтесь: Чака Грассли впервые избрали в палату представителей штата Айова в год, когда Хрущёв посетил США», — рассказал в беседе с RT аналитик.

Политологи считают, что победа Байдена и Пелоси может быть обусловлена рядом причин.

«В Америке нет такого понятия, как сменяемость поколений. Например, для консервативных демократов стал большой угрозой приход в политику Окасио-Кортес и других молодых социалистов, поэтому они использовали все доступные методы, чтобы не допустить их к президентским выборам 2020 года. Кроме того, есть определённые факторы, благодаря которым Пелоси переизбиралась, — например, то, что она является женщиной и многодетной матерью. Подобные параметры, в том числе гендерный фактор, расовая принадлежность и цвет кожи сегодня в США имеют большое значение», — полагает Домрин.

Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

Похожего мнения придерживается и Константин Блохин.

«В США существует определённый политический класс, который пытается усидеть на своём месте и, по сути, предотвращает появление новых политиков. Кроме того, большое значение имеют группы влияния. Байдена и Пелоси выдвинули определённые группы интересов, бизнес-элиты, лоббистские группы», — говорит аналитик.

При этом Блохин считает, что многие молодые американские политики по большому счёту мало чем отличаются от своих старших коллег и не выдвигают никаких новых идей.

«В США есть молодые политики. Например, республиканцы Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттон, но их идеи не отличаются от идей возрастных американских политиков», — отметил он.

Вместе с тем аналитики подчёркивают, что в данной ситуации для России не имеет никакого значения, кто возглавил палату представителей США. В отношении РФ в Соединённых Штатах сложился двухпартийный консенсус, в рамках которого Вашингтон целенаправленно проводит политику сдерживания Москвы, напоминают эксперты. Поэтому точно так же, как смена Дональда Трампа на Джо Байдена в Белом доме никак не улучшит ситуацию, так и не повлияют на неё любые перестановки в конгрессе.

«Гипотетическая победа республиканских выдвиженцев ничего бы не изменила. В любом случае конгресс будет рассматривать Россию во враждебном ключе», — заключил Блохин.