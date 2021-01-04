Байден пообещал сотрудничать с Пелоси в решении проблем США

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Избранный президент США Джозеф Байден пообещал всесторонне сотрудничать с Нэнси Пелоси, которая вновь избралась спикером палаты представителей.

«С помощью лидерских качеств спикера Пелоси мы объединимся, чтобы уничтожить продолжающуюся пандемию, бороться с экзистенциальной угрозой климатических изменений, придать больше равенства и справедливости нашему обществу и отстроить нашу экономику лучше, чем раньше», — приводит РИА Новости заявление Байдена.

Он также пообещал работать с обеими партиями конгресса.

Ранее стало известно, что Нэнси Пелоси избрана спикером палаты представителей Конгресса США 117-го созыва.

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