Пожелания успехов и готовность к сотрудничеству: Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
- Reuters
- © Mike Segar
Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США.
«В телеграмме Владимир Путин пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», — говорится на сайте Кремля.
Основанное на принципах равноправия и взаимного уважения сотрудничество двух стран в таком случае отвечало бы интересам российского и американского народов, а также всего международного сообщества, отметил Путин.
«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами», — подчеркнул российский президент.
Ранее американская коллегия выборщиков утвердила итоги прошедшего в стране голосования, согласно которым кандидат от демократической партии Джо Байден одержал победу на президентских выборах. Такие результаты представили американские СМИ.
Так, по последним данным CNN и Associated Press, Байден получил 306 голосов выборщиков, в то время как действующий президент Дональд Трамп — 232 голоса. Напомним, общее количество выборщиков составляет 538, для победы на выборах кандидату необходимо получить 270 голосов.
Теперь результаты должны быть утверждены на совместном заседании сената и палаты представителей конгресса США, которое назначено на 6 января. После этого, 20 января, состоится инаугурация избранного президента. Стоит отметить, что 78-летний политик, вступив в должность 46-го президента США, станет старейшим главой государства (на момент избрания) за всю историю страны.
Согласно последним данным, которые приводит FOX News, за Байдена проголосовали более 81,2 млн избирателей.
В понедельник, вскоре после голосования коллегии выборщиков, Джо Байден выступил с речью в штате Делавэр и заявил, что «верховенство права, Конституция и воля народа» взяли верх над усилиями Трампа по отмене результатов выборов.
«В нашей стране давно зажглось пламя демократии. И теперь мы знаем: ничто, даже пандемия и злоупотребления властью, не может его затушить», — приводит слова Байдена CNN.
Избранный президент резко осудил попытки Трампа «изменить реальность». Он перечислил неудачи штаба своего соперника в федеральных судах и судах штатов, а также в законодательных собраниях штатов, добавив, что пересчёты голосов не смогли существенно изменить итоги голосования. Он назвал усилия действующего главы Белого дома и его сторонников по отмене результатов выборов «беспрецедентно радикальными».
«К счастью, Верховный суд единогласно, безоговорочно и без промедлений отклонил эту попытку», — сказал Байден.
Он также озвучил основные направления работы, которыми планирует заняться его администрация после инаугурации. Байден выделил необходимость борьбы с пандемией коронавируса, распространения вакцины, а также восстановления экономики, пострадавшей в период эпидемии.
Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября. Через несколько дней крупнейшие американские СМИ, проводившие самостоятельный подсчёт голосов, заявили о победе Байдена. Дональд Трамп не признал итоги голосования, заявив о намерении оспорить их в суде, и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.
- Reuters
- © Octavio Jones
В конце ноября Трамп пообещал, что покинет Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента. Вместе с тем он вновь заявил, что на голосовании имело место «массовое мошенничество», а фальсификации проводились «на самом высоком уровне».
В то же время агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при Министерстве внутренней безопасности США совместно с правительственным координационным советом по избирательной инфраструктуре выпустили заявление, в котором назвали прошедшие выборы самыми безопасными в истории Соединённых Штатов. Ведомство уточнило, что не располагает информацией о потере бюллетеней или неучтённых голосах.
«Нет никаких данных, что какие-либо системы голосования стирали или теряли голоса, изменяли голоса или каким-либо образом были скомпрометированы», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В конце ноября Дональд Трамп в своём Twitter заявил, что рекомендовал Управлению общих служб США начать процесс передачи власти команде Джо Байдена.