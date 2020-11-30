Возвращение Джен: Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарём Белого дома

Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома в потенциальной президентской администрации Джо Байдена. Напомним, что она была официальным представителем Госдепартамента и помощником президента по коммуникациям при Бараке Обаме. В штабе Байдена также сообщили, что все ключевые посты в сфере связей с общественностью «впервые в истории займут исключительно женщины». Между тем 78-летний политик в ближайшие несколько недель будет носить «голеностопный ортез». Политик поскользнулся и упал во время игры со своей собакой, заработав микротрещины костей стопы.

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден получил травму ноги, поскользнувшись во время игры со своей собакой — немецкой овчаркой по кличке Мэйджор. Обследование 78-летнего политика, который может стать самым пожилым главой государства в истории США, показало, что у него не только растяжение, как сообщалось ранее, но и трещины костей стопы.

«Первоначальный рентгеновский снимок не выявил явного перелома, но клиническое обследование позволило получить более подробные изображения. Последующая компьютерная томография подтвердила наличие микротрещин в латеральной и промежуточной клиновидных костях избранного президента Байдена, расположенных в средней части стопы. Предположительно, в течение нескольких недель для ходьбы ему потребуется ношение голеностопного ортеза», — заявил его личный врач Кевин О'Коннор.

В ходе предвыборной кампании штаб Байдена опубликовал его медицинскую историю. В документе указывалось, что кандидат от Демократической партии лечится от неклапанной фибрилляции предсердий, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и сезонных аллергических заболеваний. При этом О'Коннор ранее характеризовал Байдена как «здорового, энергичного 77-летнего мужчину, способного успешно выполнять обязанности президента» (78 лет ему исполнилось 20 ноября).

Действующий президент США Дональд Трамп в своём Twitter пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Сам Джо Байден также отметился миролюбивым сообщением в соцсетях.

«Пора отбросить резкую риторику, снизить градус напряжённости и вновь начать друг друга слушать. Чтобы двигаться вперёд, нам следует перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Мы не враги. Мы американцы», — написал он в Twitter.

Ожидается, что в понедельник, 30 ноября, Байден впервые получит от спецслужб «ежедневный президентский брифинг», после чего встретится со своими советниками.

Вдобавок, штаб переходной команды Джо Байдена и кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис объявил состав ключевых сотрудников своей потенциальной администрации по взаимодействию со СМИ. В их число вошла Дженнифер Псаки, которая была официальным представителем Госдепартамента и помощником президента по коммуникациям при Бараке Обаме.

Ожидается, что Псаки займёт пост пресс-секретаря Белого дома, директором по коммуникациям Белого дома станет Кейт Бедингфилд, первым заместителем пресс-секретаря Белого дома будет Карин Жан-Пьер, в свою очередь, Элизабет Александер займётся курированием взаимодействием с прессой первой леди США Джилл Байден. При этом Симона Сандерс и Эшли Этьен станут официальными представителями Камалы Харрис.

«Впервые в истории все эти должности (руководящие в сфере связей с общественностью. — RT) будут занимать исключительно женщины», — говорится в сообщении штаба переходной команды.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020

Дженнифер Псаки известна критикой в адрес России, а также своими оговорками и ошибками. Например, она рассказывала о неких поставках газа с Украины в Россию.

«Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию», заявляла Псаки.

А в мае 2014 года она утверждала о нарушениях избирательного процесса в ходе референдумов на юго-востоке Украины о статусе Донецкой и Луганской областей, однако не смогла объяснить свои слова.

«Методология голосования вызывает сильные подозрения, есть сообщения о выборных каруселях, предварительно заполненных бюллетенях», — говорила она.

В ответ на вопрос, что представляют собой «выборные карусели», Псаки заявила, что «просто читала и сама не очень знакома с этим термином».

Кроме того, американские СМИ сообщают о возможных кандидатах на пост главы Национального экономического совета и руководителя административно-бюджетного управления Белого дома.

По данным газеты New York Times, бывший помощник Барака Обамы по экономическим вопросам Брайан Диз займётся координацией процесса разработки экономической политики США и консультированием главы государства по экономическим вопросам.

В то же время The Wall Street Journal пишет, что в потенциальной новой администрации президента отвечать за подготовку и представление бюджета Конгрессу США будет Нира Тэнден, экс-советница Хиллари Клинтон во время её работы на посту госсекретаря.

Также по теме «Раскол станет ещё глубже»: что стоит за словами Трампа о готовности уступить Белый дом Байдену Дональд Трамп заявил, что готов покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена. При этом политик продолжает говорить о...

Напомним, что 3 ноября в США завершилось голосование на президентских выборах. К 7 ноября американские СМИ объявили победителем демократа Джо Байдена, который набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков. При этом Дональд Трамп указывал на фиксацию множества фальсификаций и нарушений, подчеркнув, что результаты голосования будут оспорены в суде. 24 ноября действующий глава Белого дома рекомендовал главе Управления общих служб США начать процедуру передачи власти, однако продолжил настаивать на том, что не проиграл на выборах.

27 ноября Трамп сказал, что покинет Белый дом, если 14 декабря коллегия выборщиков проголосует за Байдена. Он также назвал США «страной третьего мира» из-за выявленных при голосовании нарушений.

Накануне 45-й президент США допустил причастность Министерства юстиции и ФБР к массовым фальсификациям на выборах.

Добавим, что позицию Дональда Трампа относительно махинаций поддержал президент Бразилии Жаир Болсонару. Он сослался на собственные источники информации, которые не может раскрывать.

«Было, и это никто не обсуждает. Достаточно ли их для определения (победы. — RT) одного или другого, я не знаю, стоит ещё подождать», — цитирует его издание Globo.