Системный политик: какие шаги обещает предпринять Байден в первые месяцы президентства

Джо Байден назвал свои первоочередные шаги на посту президента США. Он намерен пересмотреть миграционную политику времён Трампа и открыть путь к получению гражданства США для одиннадцати миллионов нелегалов. Кроме того, в планы Байдена входит отмена климатических решений Трампа: США вернутся к обязательствам по сокращению вредных выбросов. Намерен Байден бороться и с последствиями пандемии COVID-19. По мнению экспертов, Джо Байден готовится продолжить курс, начатый Бараком Обамой.

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден рассказал в интервью телеканалу NBC о планах на первые сто дней президентского срока.

В числе приоритетных задач Байден назвал принятие закона об иммиграции, который «откроет возможность для получения гражданства более чем одиннадцати миллионам человек, проживающих в Америке нелегально».

Кроме того, политик намерен вплотную заняться вопросами климата и экологии, а также начать работу по отмене ряда решений Трампа в этой области.

«Я начну работать над упразднением некоторых, по моему мнению, самых разрушительных президентских указов, которые в значительной мере повлияли на ухудшение климата и нашего здоровья — от решения по метану до целого ряда других решений президента (Трампа)», — заявил Байден.

Подписание Парижского соглашения по климату государственным секретарём США в 2016 году

AFP

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В качестве ещё одной важной задачи Байден назвал организацию вакцинации населения от коронавируса. Политик сообщил, что его команда уже готовит встречу с созданной Белым домом рабочей группой по борьбе с коронавирусом.

Поскольку подготовка к передаче власти началась уже сейчас, этот процесс пройдёт без затруднений, полагает Байден.

«Так что, думаю, мы не будем так сильно отставать (в процессе передачи президентской власти), как опасались ранее», — отметил он.

Отвечая на вопрос ведущего о том, как он относится к идее возбудить расследование против Дональда Трампа после окончания его президенства, Байден заявил, что не будет «поступать как действующий президент и использовать Министерство юстиции США в личных целях».

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«Я читал о нескольких расследованиях, которые проходят на государственном уровне, и никаким образом не могу на них повлиять. Для меня главное — вернуть американскую общественность к тому состоянию, когда она имела какую-то уверенность, какие-то гарантии, какое-то понимание того, что всё наладится. Представители среднего и рабочего класса оказались в тяжелейших условиях. Вот на чём я сосредоточил своё внимание», — заявил Джо Байден.

На вопрос о том, не станет ли его президентство условным «третьим сроком Барака Обамы», Байден ответил отрицательно.

«Мир сейчас совсем иной, чем при администрации Обамы/Байдена, Президент Трамп изменил ландшафт. Америку поставили на первое место, но Америка осталась в одиночестве», — сообщил он.

Как отметил в комментарии RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, многие из перечисленных Байденом проблем действительно актуальны для США.

«Эти вызовы, включая иммиграционную проблему, обострились в период выборов из-за противостояния Байдена и Трампа. Теперь Байден пытается сгладить проблемы и успокоить американцев, говоря о том, что возьмёт всё под свой контроль. При Трампе США самоустранились от вопросов климата, сейчас Байден даёт понять, что Америка возвращается к международной повестке», — заявил эксперт.

Стена на границе США и Мексики

Reuters

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий полагает, что Джо Байден будет проводить курс, начатый ещё Бараком Обамой, несмотря на заверения в обратном.

«Об этом говорит то, какие направления работы Байден назвал главными. Если бы Обама мог избраться на третий срок, он расширил бы иммиграционную реформу, дал бы мигрантам возможность голосовать. Этим сейчас займётся Байден», — отметил эксперт в беседе с RT.

Команда «мягкой силы»

Напомним, накануне действующий глава Белого дома Дональд Трамп рекомендовал Управлению общих служб США начать процесс передачи власти команде Джо Байдена. Об этом президент написал в своём Twitter.

Трамп поблагодарил главу Управления Эмили Мёрфи за «непоколебимую преданность» и верность стране. Политик добавил, что Мёрфи подверглась притеснениям, угрозам и оскорблениям. Трамп заявил, что не хочет, чтобы подобное происходило с ней, членами её семьи или другими сотрудниками управления.

«Наше дело УВЕРЕННО живёт, мы продолжим бороться и, уверен, мы победим! Тем не менее, действуя в интересах нашей страны, я советую Эмили и её команде сделать то, что требуется в соответствии с начальными протоколами, и сказал своей команде сделать то же самое», — написал Трамп.

Дональд Трамп

Reuters

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В штабе Джо Байдена приветствовали это решение Трампа, назвав его шагом, необходимым для борьбы с вызовами, стоящими перед страной. В числе главных проблем в команде демократа назвали сдерживание пандемии и восстановление экономики.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчёт голосов затянулся из-за большого количества избирателей, проголосовавших досрочно и по почте. Однако к 7 ноября американские СМИ назвали победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Политик набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков, однако Дональд Трамп заявил, что продолжит борьбу и оспорит результаты в суде.

Между тем, Байден уже начал формировать состав своей будущей администрации. Выступая 24 ноября в штате Делавэр, политик назвал имена первых кандидатов на посты в Белом доме.

Политик заявил, что его команда верит, что «Америка сильнее всего, когда она действует заодно со своими союзниками».

«Наша команда отражает собой тот факт, что Америка вернулась и готова вести мир за собой, а не отчуждаться от него», — сказал Байден журналистам.

Как отметил в комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, своим заявлением Байден дал понять, что намерен восстановить прежнюю стратегию США на международной арене.

«Администрация Байдена будет действовать с помощью «мягкой силы», а не так прямо, как действовал Трамп. Байден будет восстанавливать отношения с иностранными партнёрами США, с которыми возникли трения при Трампе», — пояснил эксперт.

Предполагается, что главой Госдепа в новой администрации США станет Энтони Блинкен, ранее он занимал пост заместителя госсекретаря в администрации Барака Обамы. В администрации Билла Клинтона Блинкен работал в аппарате Совета национальной безопасности.

С 1999 по 2001 год он также выступал в роли главного советника президента США по отношениям с государствами Европы и НАТО. Свою карьеру Блинкен начал в Госдепе, где с 1993 по 1994 год занимался европейским и канадским направлениями.

Энтони Блинкен (в центре)

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На пост директора национальной разведки Байден выдвинул Аврил Хейнс. Ранее она занимала пост заместителя главы ЦРУ, а также была заместителем помощника президента по нацбезопасности в администрации Обамы.

Советником по нацбезопасности может стать Джейк Салливан. Ранее он работал помощником по нацбезопасности Байдена во время его пребывания на посту вице-президента. Также он работал в аппарате госсекретаря, когда эту должность занимала Хиллари Клинтон. Салливан принимал участие в подготовке переговоров по СВПД с Ираном.

Специальным посланником главы Белого дома по климату в администрации Байдена может стать Джон Керри — бывший госсекретарь США. Дипломат подтвердил планы команды Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также заявил о необходимости разработать новые меры в этой области.

По стопам Обамы

Пост главы МБР США может впервые занять латиноамериканец — на этот пост Байден номинировал Алехандро Майоркаса. Он имеет 30-летний стаж работы в правоохранительных органах. В частности, он занимался разработкой и реализацией программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Программа была принята в 2012 году администрацией Барака Обамы. По её условиям дети, попавшие в страну нелегально, избегали депортации. Под действие DACA подпадало на момент 2018 года порядка 800 тыс. иностранцев. Дональд Трамп выступал за прекращение программы.

Также Байден назвал своего кандидата на должность постпреда США в ООН — ею станет Линда Томас-Гринфилд.

Как считает Михаил Синельников-Оришак, первые условные назначения Байдена говорят о том, что он будет продолжать и развивать многие начинания Обамы.

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«Своим кадровым выбором Джо Байден показал, что США возвращаются в рамки прежней системы как во внутриполитических вопросах, так и на внешней арене», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Дробницкий. Эксперт отметил, что сейчас в Белый дом готовятся вернуться те люди, которых в своё время уволил Дональд Трамп.

«Байден представил достаточно радикальную программу, которая была закрыта в 2017 году после поражения демократов на выборах. Правда, реализовать эти либеральные меры Байден сможет, только если демократы возьмут верх в сенате. В противном случае он рискует столкнуться с проблемами. При этом главной задачей для администрации Байдена станет выстраивание такой ситуации, в которой несистемные деятели, вроде Трампа, больше не смогли бы попасть в американскую политику», — подытожил эксперт.