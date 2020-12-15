Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков

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Кандидат на пост президента США Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом свидетельствуют данные голосования по штатам, опубликованные CNN.
Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков
  • Reuters

Как сообщает телеканал, демократ получил 55 голосов выборщиков от Калифорнии, набрав более 270 голосов, которые нужны для избрания президентом.

Согласно данным американских СМИ, Байден набирает 302 голоса, а нынешний президент Дональд Трамп — 232.

Ранее Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на выборах.

По словам советник американского лидера по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, передача власти после прошедших выборов президента будет мирной, потому что США — «страна с самой сильной демократией в мире».

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